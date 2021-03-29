شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الأطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها الملح والسكر واللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد ارتفاع ضغط الدم على النظام الغذائى الذى تتبعه، فى الغالب جنبًا إلى جنب لأن ما تأكله له تأثير كبير على مستويات ضغط الدم لديك، لذلك هناك 5 أطعمة يجب أن تحذر عند تناولها أو تتجنبها نهائيًا لتفادى خاصة إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يبدو ارتفاع ضغط الدم خطيرًا لأنه ليس له أعراضًا ملحوظة، خاصة أنه يزيد من خطر الإصابة بحالات خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، من جانبها، تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن ضغط الدم يختلف من شخص لأخر، وما يعتبر منخفضًا أو مرتفعًا بالنسبة لك قد يكون طبيعيًا بالنسبة لشخص آخر، الطريقة الوحيدة للتحقق ما إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا أم لا هو اختباره ويجب على الجميع فعل ذلك كثيرًا لتفادى التعرض لأى مخاطر.

5 أطعمة يجب تجنبها لتفادى ارتفاع ضغط الدم: 1- الملح

الملح على وجه التحديد يساهم بشكل كبير فى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حيث ينصح بتناول ملعقة صغيرة منه يوميًا مع حالات ارتفاع ضغط الدم، وهناك أطعمة تحتوى على نسبة كبيرة من الملح مثل المعجنات والبيتزا واللحوم المصنعة.

2- اللحوم المصنعة

تحتوى اللحوم المصنعة والمأكولات الجاهزة على نسبة عالية من الملح المستخدم لمعالجتها وتتبيلها وحفظها من التلف، لذلك من المهم تجنب تناولها قدر المستطاع، حيث أن الإفراط بتناول الملح يخل بالتوازن الطبيعى للصوديوم فى الجسم ما ينتج عنه احتباس السوائل وبالتالى ارتفاع ضغط الدم.

3- السكر

السكر يسبب السمنة، وهو أمر يعرفه الجميع، ولكنه أيضًا عامل رئيسى فى زيادة ضغط الدم، حيث يُعطل السكر عملية التمثيل الغذائى، لأنه يجعل الجسم ينتج الكثير من الأنسولين مما يقلل من إفراز الكلى للصوديوم والماء وينتج عن ذلك انقباض الأوعية الدموية، ويتوافر السكر بكثرة فى عصائر الفواكه المصنعة والمشروبات الرياضية.

4- الدهون المشبعة والمتحولة

إن تناول الكثير من الدهون المشبعة والمتحولة يزيد من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم وبالتالى يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتشمل الأطعمة التى تحتوى على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والمتحولة، اللحوم الحمراء وجلد الدجاج والحليب كامل الدسم.

5- الكحول

يمكن أن يؤدى الإفراط فى شرب الكحوليات إلى زيادة ضغط الدم بشكل كبير، كما يمكن أن يمنع الكحول أيضًا أى دواء لضغط الدم من العمل بشكل صحيح.