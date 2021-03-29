شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 3 علامات مبكرة للاصابة بالبواسير.. أهمها الألم عند التبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البواسير تحدث عند انتفاخ الأوعية الدموية الموجودة في فتحة الشرج أو حولها، وتعد هذه الحالة مزعجة للكثيرين حتى إذا لم يحدث معها مضاعفات خطيرة، حيث يمكن أن تتطور البواسير وتسبب مشاكل خطيرة إذا أصبحت الأوعية الدموية كبيرة جدًا حول القاع.



علامات تدل على الاصابة بالبواسير

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فهناك بعض العلامات التي تدل على احتمالية إصابتك بالبواسير، خاصة في بداية الإصابة حيت يكون من الصعب تحديد أعراض البواسير في البداية ، حيث لا يشعر بعض الأشخاص بأي ألم أو إزعاج حول فتحة الشرج على الإطلاق.

وفيما يلى أبرز تلك العلامات المبكرة للإصابة بالبواسير: 1.ظهور كتل صغيرة مستديرة :

يمكن أن تظهر البواسير على شكل كتل صغيرة مستديرة ، ويمكن العثور عليها إما داخل فتحة الشرج أو معلقة بالخارج، ولكن إذا كانت بواسير داخلية فمن الصعب تحديد الإصابة لذا لابد من فحص البراز ولونه للتأكد من الإصابة .

2. الإصابة بالنزيف عند التبرز :

حدوث نزيف بسيط خلال التبرز يدل على الإصابة، وتعد أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تنزف من فتحة الشرج بعد استخدام المرحاض هي فحص ورق التواليت

3. الشعور بالألم بعد استخدام المرحاض:

قد تصاب بألم خفيف في فتحة الشرج أو حولها ، مما قد يؤدي لاحقًا إلى مزيد من النزيف، كما قد تشعر أنك لم تفرغ أمعائك تمامًا بعد التبرز.

وأوضح التقرير أن تلك العلامات أيضا قد تدل على مشاكل أخرى غير البواسير ، مثل مرض التهاب الأمعاء ، وسرطان الشرج ، وسرطان الأمعاء ، والشق الشرجي.