شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحميك من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.. تناول منتجات الألبان والفاصوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها في العالم، وقد يلعب النظام الغذائي دورًا في خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم قد تساعد خيارات نمط الحياة الصحية، مثل تناول نظام غذائي غني بالفواكة والخضروات، وفى خلال التقرير التالية يتضمن إضافة الأطعمة المضادة للسرطان إلى نظامك الغذائي والتخلص من الأطعمة والمشروبات التي تعزز نمو الخلايا السرطانية، وفقا من موقع onhealth.

منتجات الألبان

الكالسيوم معدن مهم للحفاظ على صحة العظام وتنظيم ضغط الدم، تشير نتائج بعض دراسات أبحاث السرطان إلى أن انخفاض مستويات الكالسيوم وانخفاض تناول الكالسيوم يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، و تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي الحليب والزبادي والجبن والزبدة والآيس كريم.



زبادى

الحبوب الكاملة

تشمل أمثلة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والدخن والأرز البني والقمح الكامل، حيث تعمل الحبوب الكاملة على التخلص من المركبات المسببة للسرطان في القولون و يساعد الحصول على الألياف الكافية في نظامك الغذائي اليومي في زيادة الوزن أيضًا.



الحبوب الكاملة

الفاصوليا

قد يساعد تناول المزيد من الفاصوليا، الفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا والفول الحمص وفول ليما وفول الصويا، على حمايتك من سرطان القولون، هي أطعمة نباتية غنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف وفيتامين ب وفيتامين هـ والبروتين، وتحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية والأورام.

الأسماك الذهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون على كميات وفيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والدهون التي تعزز صحة القلب وقد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية، بعض أنواع زيت السمك مدعمة بفيتامين د ، وهو أمر مهم لصحة العظام ونظام المناعة الصحي. يجب أن يكون الحصول على كمية كافية من أوميغا 3 جزءًا من خطة التغذية للجميع.