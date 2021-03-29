شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصلين على حواجب سميكة؟.. استخدمى زيت الخروع والزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الحواجب السميكة هدفًا للعديد من الفتيات والسيدات فى السنوات القليلة الماضية، نظرًا للمظهر الرائع الذى تضيفه للوجه، وهناك فتيات ينعمون بحواجب سميكة طبيعية بينما يبحث آخرون عن الوصول لهذا الشكل من الحواجب التى ليست لديهم ولكن دون لأقلام رسم الحواجب أو الصبغة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

طرق سهلة وبسيطة للحصول على حواجب سميكة: 1- الزيوت الطبيعية

يمكن أن تساعد تغذية حواجبك فى تعزيز نمو الشعر، وذلك عن طريق استخدام زيوت مثل الزيتون والخروع وحتى الفازلين باستخدام عود قطنى، ووضعه مرتين فى اليوم.

2- تجنبى إزالة الحواجب

نتف المنطقة المحيطة بالحواجب المتبقية لن يساعدك، فى الواقع يمكن أن يؤدى فى بعض الأحيان إلى تلف بصيلات الشعر بشكل دائم، مما يمنع الشعر من النمو مرة أخرى.

3- التقشير

يمكنك محاولة تقشير المنطقة حول الحاجبين، حيث يعمل ذلك على تحفيز الجلد فى تلك المنطقة ويساعد الشعر على النمو بشكل أسرع.

4- استخدمى فرشاة

استخدمِى فرشاة وجه ناعمة لفرك منطقة الحاجب بحركة دائرية، لإزالة خلايا الجلد الميتة ويحفز الدورة الدموية فى هذه المنطقة.

5- تصميم الحواجب

يمكنك رسمها بشكل فعال باستخدام قلم الحواجب، واختارى قلم يكون أقرب إلى لون الحاجب على أن يكون أفتح بدرجة.

6- استخدام بودرة الحواجب

صُممت بودرة الحواجب لتلتصق بشعر الحاجب الحالى وتجعله يبدو أكثر كثافة وامتلاء، إنها طريقة جيدة لإضافة بعض الثقل إلى حواجبك إذا كان شعرك يميل إلى أن يكون متناثرًا.