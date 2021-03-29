شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الإصابات؟.. وما الخطوات التى يجب اتخاذها فى حالات كسور العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الإصابات الكبيرة والصغيرة جزءا لا يتجزأ من حياة البشر، فقد يصاب الجميع في أي وقت، لكن كل هذا يتوقف على مدى سرعة تعافيك من الإصابة وإليك طرق علاج ونصائح الإصابة بحسب موقع "only my health".



الثلج



الإصابات

كيفية علاج الإصابة لا تتجاهل الألم:إذا تعرضت للإصابة لا تستمر في العمل مع هذا الألم، لأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى مشكلة محتملة في المستقبل القريب، يجب استشارة الطبيب فورا إذا كان هناك تورم. الراحة:إذا كنت حدثت لك إصابة، فعليك بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، وسيكون عليك أيضا الحصول على نوم عميق في الليل لمدة 8 ساعات على الأقل. الثلج:ضع الثلج على الفور على المنطقة المصابة للتحكم في الألم والتورم، يمكن القيام بذلك من وقت لآخر، بعد وضع الكمادات الباردة وعندما يزول التورم، ضع ضمادة دافئة على المنطقة التي يوجد بها الألم.رفع العظام المصابة:إذا أصبت ركبتك أو كاحلك، فإن رفع ركبتك أو كاحلك يمكن أن يفي بالغرض، يمكن أن يساعدك ذلك على التخلص من التورم. الأدوية: في حالة وجود إصابات طفيفة، يمكنك استشارة الطبيب وتناول الأدوية، لكن الإصابات الخطيرة تتطلب مساعدة طبية فورية. نصائح لمنع إصابات الرأس الثلج:ضع ثلجا أو كيسا باردًا لمدة 20 دقيقة على الأقل على المنطقة المصابة لإدارة الألم والالتهاب والتورم، لكن لا تضع الثلج مباشرة على الجلد، ضع مكعبات الثلج في المنشفة ثم استخدمها. تجنب الضغط:تجنب لف الضمادة بإحكام شديد أيضًا، استشر طبيبك حول نوع الضمادة التي يجب عليك استخدامها، سيساعدك القيام بذلك على تقليل التورم.