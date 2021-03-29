شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الفيتامينات داخل أجسامنا وما أهم مصادرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تقسيم جميع الفيتامينات إلى فئتين: فيتامينات تذوب في الدهون: فيتامين أ، فيتامين د، فيتامين هـ. ، فيتامين ك الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء: فيتامينات ب وفيتامين ج، الفيتامينات التي تذوب في الدهون مخزنة في الجسم والكبد، عندما يحتاج الجسم إلى هذه الفيتامينات، فإنه يستخدمها من الاحتياطيات المخزنة، تبقى بعض هذه الفيتامينات في أجسامنا لبضعة أيام، والبعض الآخر يستمر لبضعة أشهر، لا يتم تخزين الفيتامينات التي تذوب في الماء في الجسم، وتمتص أجسامنا ما هو مطلوب، وفى خلال التقرير التالى نلقي نظرة فاحصة على الفيتامينات، واهم الاستخدامات والأطعمة الغنية بها، وفقا لموقع boldsky وهى:

فيتامينات قابلة للذوبان في الماء

فيتامين C: يساعد هذا الفيتامين على إنتاج الكولاجين، وصحة العظام، وشفاء الجروح بمناعة أفضل يؤدي إلى امتصاص أفضل للحديد ويدعم جهاز المناعة، كما أنه موجود في الفواكه الحمضية المضادة للأكسدة مثل البرتقال، الليمون،والجوافة، وسيتم امتصاص الحديد الموجود في هذا الطعام بشكل أفضل عندما يكون هناك مصدر لفيتامين سي الذي تم تناوله معه.

فيتامينات B: وتشمل مجموعة من الفيتامينات على عملية التمثيل الغذائي وتولد الطاقة من الطعام وتزود الجسم، كما أنها مسؤولة عن تكوين خلايا الدم الحمراء وتوصيل الأكسجين إلى الجسم، وهناك الكثير من الأطعمة التي توفر فيتامينات ب مثل الحبوب الكاملة مثل القمح والأرز والدخن والخضروات الورقية ومنتجات الألبان والفول والبقول والبيض واللحوم.

الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون فيتامين أ: يحتاج الجسم إلى هذا الفيتامين من أجل رؤية جيدة، وبشرة صحية، ونظام مناعة، ويمكن أن يسبب جفاف الطبقة الأمامية من العين، وتعتبر الأطعمة الحيوانية مثل البيض والكبد واللحوم مصادر جيدة لهذا الفيتامين.فيتامين د: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناتجة عن لين العظام عند البالغين، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على بنية العظام المناسبة، ويساعد فيتامين د في تنظيم جهاز المناعة وكذلك في دورة حياة الخلايا البشرية. فيتامين إي:مضاد للأكسدة، ويساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء ويستخدم فيتامين ك، بعض المصادر الجيدة لفيتامين هـ هي اللوز والبيض والمكسرات والخضروات الورقية والزيوت النباتية.فيتامين ك: تشير بعض الدراسات إلى أنه مهم لصحة العظام، وتعد الخضروات الورقية والمكسرات والبذور مصادر جيدة لهذه الفيتامينات.