بعد ارتفاع الإصابات.. الأردن يمدد حظر التجول الليلي لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحكومة الأردنية ، الأحد، تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات الإغلاق بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحفي إن "رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو/أيار المقبل".

وحظر التجول الليلي يبدأ من الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي لغاية الـ6 صباحاً من كل يوم.

وأضاف دودين أن "رئيس الوزراء قرر كذلك استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، حتى تاريخ 15 مايو/أيار المقبل".

وقررت الحكومة في 10 مارس/آذار الجاري منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والاندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية.

وقال إن الحكومة ستتخذ الأسبوع الجاري "إجراءات تخفيفية وتحفيزية للاقتصاد" دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب دودين فإن هذه الإجراءات اتخذت بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية و"وصولنا إلى مستويات مقلقة من انتشار هذا الوباء".

على جانب آخر، قال دودين إن "الحكومة الأردنية قامت بالتعاقد مع الشركات الكبرى لشراء عشرة ملايين و200 ألف مطعوم تكفي لتطعيم خمسة ملايين و100 ألف شخص داخل المملكة".

وأضاف: "إن شاء الله حتى نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل سيصلنا ثلاثة ملايين و600 ألف من هذه اللقاحات".

ودعا دوين المواطنين والمقيمين إلى تسجيل أسمائهم على المنصة التي أنشأتها الحكومة من أجل تلقي اللقاح، وقال إنه "تم لحد الآن إعطاء جرعتين لأكثر من 88 ألف شخص وجرعة واحدة لأكثر من 287 ألف شخص".

وأوضح أنه "يتم يومياً إعطاء لقاحات لأكثر من 30 الف شخص ولكننا نريد الوصول الى 50 أو 60 الف شخص في اليوم".

وكان الأردن أجاز خمسة مطاعيم لحد الآن هي: "فايزر" و"سينوفارم" الصيني و"سبوتنيك في" الروسي و"أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون".

يشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة الأحد 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للاصابات إلى أكثر من 589 الف حالة و6554 وفيات.

واتخذ الأردن منذ آذار/مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الإصابات.

وأُغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخراً.