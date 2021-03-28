أطعمة تفقد فوائدها عند تخزينها في الثلاجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت خبيرة التغذية الروسية، كريستينا جورافليوفا، أنه من الأفضل عدم تخزين السلطات في الثلاجة لمدة طويلة لأن الخضار تفقد الفيتامينات بسرعة.

وأضافت الخبيرة لقناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "السلطات يجب أن تكون متبلة بزيت الزيتون وليس بزيت دوار الشمس، فالأخير ضار للجسم، ويحتوي على الأحماض الثانية المتوفرة في جسمنا، وعند الطهي من الأفضل استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأوضحت أن الشيء الوحيد الذي يمكن تخزينه في الثلاجة لفترة طويلة ودون الإضرار بالصحة هو اللحوم والمرق، فالأحماض الأمينية التي تحتويها تحتفظ بخصائصها المفيدة والغذائية حتى عند التجميد.

وفي وقت سابق، حدد خبراء مدة تخزين الدجاج في الثلاجة، حيث تبين أنه يمكن بقاء الدجاج المطبوخ من 3 إلى 4 أيام في الثلاجة، وشهرين إلى 3 أشهر في الفريزر.

كما حذر مركز حماية المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية من ترك الأطعمة المعلبة في الثلاجة بعد فتحها.