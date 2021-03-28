شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى متلازمة غروب الشمس؟.. وماذا تفعل فى مرضى الزهايمر والخرف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة غروب الشمس من الحالات المرضية التي تصيب كبار السن خاصة مرضى الزهايمر والخرف، وتسبب العديد من الأعراض والمضاعفات، والتي تحدث عند وقت الغروب وتصيبهم بالارتباك والإرهاق وغيرها من الاضطرابات النفسية.



ماهى متلازمة غروب الشمس وما تأثيرها على مرضى الخرف والزهايمر

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فإن متلازمة غروب الشمس تحدث عند تغير الساعات وعندما تتحرك الساعة للأمام بمقدار ساعة واحدة الأمر الذى يعنى فقدان ساعة من النوم، وحينها يصاب البعض بالارتباك الذى يشعر به عند وقت الغروب ويمتد الى ساعات الليل.

ومن السلوكيات التي ترافق المصابين بمتلازمة غروب الشمس، الارتباك أو القلق أو العدوانية أو تجاهل الاتجاهات، كما يمكن أن يؤدي الغروب أيضًا إلى السرعة أو الشرود، نظرا لتأثر الساعة الداخلية للجسم التي قد تؤدى الى إصابة جسمك بالعديد من المخاطر، نظرا لأن الضوء الطبيعي والإبقاء على الإضاءة في المنزل أثناء النهار يلعب دورا هاما لدى كبار السن ومرضى الزهايمر بشكل خاص .

وأوصى الخبراء بعدم تعرض المصابين بمتلازمة غروب الشمس الى العزلة التي تسهم في تدهور حالتهم الصحية، لذا لابد من إتباع روتين معين يعتمد على النشاط البدنى والقيام بالمهام اليومية التي قد تساعد في تخفيف أعراض تلك الحالة والحصول على قدر كافى من النوم ليلا.

كما أوصى المعهد الوطنى للشيخوخة NIA ، بعدم تناول الكافيين مثل القهوة أو المشروبات الغازية التي تحتوى على نسب عالية من الكافيين لأنها تعمل على الإصابة بالأرق وعدم القدرة على النوم ليلا، وبالتالي يتعرض مصابى متلازمة غروب الشمس للإرهاق الشديد.

وأكد التقرير أن متلازمة غروب الشمس تصاب الأفراد المصابين بالخرف أكثر من غيرهم، وينتج عنها ضعف إيقاع الساعة البيولوجية والعوامل البيئية والاجتماعية وبالتالي ضعف الإدراك، الذى يصاب به مرضى الخرف نتيجة فقدان الذاكرة.