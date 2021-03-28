شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فحوصات طبية أساسية للحفاظ على صحة الرجال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

مع انشغالهم بمسئولياتهم العائلية ومهام العمل والحياة لا يأخذ كثير من الرجال صحتهم على محمل الجد، رغم أن الحفاظ على صحة جيدة يعد المفتاح الأساسي للقيام بتلك الواجبات، لذلك من المهم أن يجري الرجال خاصة بعد سن الأربعين بعض الفحوصات بشكل دوري للتمتع بحياة ملؤها الصحة والعافية.

إن أسلوب الحياة الصحي لا يغير الجسم فقط. إنه يغير رأيك وعقليتك وحالتك المزاجية. إليك عزيزي الرجل 5 من أهم الفحوصات الأساسية لتعزيز نمط الحياة الصحي والتحقق من المشكلات الطبية والحصول على الدعم في حالة وجود أي مرض.

ضغط الدم

حافظ على ضغط دمك تحت السيطرة، اعتمادًا على جمعية القلب الأمريكية AHA ، يتراوح ضغط الدم الطبيعي بين 120 و 140 ملم زئبقي (انقباضي) و60-80 ملم زئبقي (انبساطي). إذا كنت تعاني من أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب أو ارتفاع نسبة السكر في الدم ، أو إذا كان الانقباضي (القراءة العليا) في حدود 120-139 ملم زئبقي والقراءة الانبساطية (القراءة المنخفضة) 80-89 ملم زئبق ، فيجب فحص ضغط الدم كل عام .

فحص السكري

يعد فحص مرض السكري أمرًا بالغ الأهمية لقياس صحة الرجال. إذا كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكبر من 25 ، أو إذا كان ضغط الدم أعلى من 135/80 ملم زئبق ، فيجب إجراء اختبار لمرض السكري. تشمل فحوصات مرض السكري ما يلي:

جلوكوز الدم الصائم (متوسط ​​مستوى السكر في الدم أقل من 100 مجم / ديسيلتر) – استمرار مستويات السكر في الدم من 100 إلى 100 مجم / ديسيلتر.

من المعروف أنه يحتوي على 125 مجم / ديسيلتر من مقدمات السكري. إذا كانت 126 مجم / ديسيلتر أو أعلى في مقياسين منفصلين ، فأنت مصاب بداء السكري.

وزن الجسم

كن حكيما ، كل بذكاء. مهما كانت مشكلتك ، فالحل ليس في الثلاجة. قد يؤدي وزن الجسم الزائد إلى الإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب ، والعديد من المخاطر الصحية الخطيرة لدى الرجال. يفحص مؤشر كتلة الجسم دهون جسمك من حيث وزنك وطولك. يمكن أن تحدد بدقة ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو أنك معرض لخطر السمنة. يكون مؤشر كتلة الجسم للبالغين الذي يتراوح بين 18.5 و 25 ضمن النطاق الطبيعي.

فحص سرطان القولون

ما هو السبب الرئيسي الثاني لوفاة الرجال بالسرطان؟ إنه سرطان القولون والمستقيم الذي يؤثر على صحة الرجال . تتزايد حالات سرطان القولون والمستقيم بشكل كبير ، بسبب نمط حياتنا ونظامنا الغذائي غير الصحيين. يمكن أن تبدأ سرطانات القولون كنمو صغير وتبقى صامتة لفترة طويلة دون التسبب في أي أعراض مقلقة. بمرور الوقت ، يمكن أن يتحول هذا التطور إلى نمو سرطاني. إذا تم تشخيصه مبكرًا ، يمكن إدارته بسهولة.

نسبة الدهون في الدم

صحة الرجال تتأثر بشكل كبير من مستويات الكوليسترول في الدم. توصي جمعية القلب الأمريكية الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا كل ثلاث سنوات بفحص مستويات الكوليسترول لديهم. ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تهيئ الجسم للعديد من الأمراض ، مثل أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية. ستظهر مستويات HDL (الكوليسترول الجيد) و LDL (الكوليسترول الضار) ومستويات الدهون الثلاثية في البيانات.

يجب أن يبدأ الفحص مبكرًا في العشرينات إذا كنت تعاني من البدانة أو كان لديك تاريخ للإصابة بأمراض القلب أو السكري أو السكتة الدماغية لدى أفراد الأسرة.