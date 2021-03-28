دراسة تكشف خطراً يهدد النساء بالوفاة المبكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية أن النساء اللواتي تعرضن لعملية الإجهاض التلقائي، أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 19%.

وذكرت مجلة "The BMJ" أن الباحثين توصلوا إلى هذا الاستنتاج، بعد دراستهم لبيانات المتابعة الطبية لمائة ألف امرأة أمريكية خلال أعوام 1993-2017، وقارنوا العوامل التي يمكن أن تؤثر في الصحة بما فيها التغذية ونمط الحياة.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي تعرضن لعمليات الإجهاض التلقائي المتكرر، وكذلك النساء اللواتي حصل عندهن الإجهاض التلقائي في بداية فترة الحمل، أكثر عرضة للوفاة المبكرة، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكدوا أن العلاقة بين الإجهاض التلقائي والوفاة المبكرة ظهرت بصورة واضحة في حالات الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث بلغت نسبتها 48%.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تبين أن الإجهاض التلقائي، يمكن أن يكون علامة خطر مبكرة لصحة النساء، بما فيها الوفاة المبكرة.

وقال الخبراء: "يجب إجراء دراسات إضافية، من أجل تحديد كيفية تأثير الإجهاض التلقائي في صحة المرأة على المدى البعيد والآليات الأساسية لهذه العلاقة".