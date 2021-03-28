ارتفاع إصابات كورونا في روسيا.. وتراجع قياسي للوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الأحد، تسجيل 9088 إصابة جديدة و336 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويمثل ذلك ارتفاعاً في عدد الإصابات وانخفاضاً في حالات الوفيات في أدنى معدل وفيات يومية منذ 9 مارس/آذار الجاري مقارنة مع معدلات السبت، الذي شهد 8885 إصابة و387 وفاة.



وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس- في تقريره اليومي- أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات كورونا في روسيا 4 ملايين و519 ألفاً و832 إصابة منها 97740 حالة وفاة.

وأشار إلى تماثل 8630 شخصاً للشفاء ليبلغ عدد المتعافين ملايين و139 ألفاً و128 شخصاً وبقاء 282 ألفاً و964 حالة نشطة.