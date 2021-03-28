مقتل ١١ إرهابيا بينهم قيادي بارز جنوب الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، الأحد، مقتل مسلحين في عملية عسكرية على مشارف بلدة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

وقال الجيش إن العملية التي نفذتها قوة دنب الخاصة المدربة أمريكيا، أسفرت عن مقتل قيادي بحركة الشباب ومقاتلين آخرين خلال العملية.



وذكرت إذاعة "صوت الجيش" الرسمية، نقلًا عن مسؤولين عسكريين في قوات "دنب" (قوات صومالية خاصة)، أنه قتل أثناء العملية رئيس المتفجرات في الشباب بمحافظة شبيلى السفلى ويدعى إسماعيل جيس.

وأضاف المسؤولون أن ما لا يقل عن 10 مسلحين آخرين قتلوا في العملية التي وقعت في منطقة بولو حاجي بالقرب من جنالي.

وفق ما نقلت "صوت الجيش" عن المسؤولين، جاءت العملية بعد الحصول على معلومات استخباراتية من مخطط لحركة الشباب بمهاجمة قرية بولو حاجي دون الكشف عن تفاصيل أكثر .

وأشار المسؤولون إلى أن العملية كانت تستهدف مقتل القيادي وحراسه الشخصيين وحققت هدفها بنجاح.

وقامت القوات الحكومية بعمليات أخرى في قرية بولو حاجي ومحيطها على الرغم من عدم إعلان نتائج هذه العمليات الإضافية.

والسبت، تصدى الجيش الصومالي لهجوم شنته حركة "الشباب" الإرهابية على قاعدة عسكرية بمحافظة جوبا السفلى جنوبي البلاد.

ووفق إعلام محلي، هاجم مسلحو الحركة قاعدة تتمركز فيها قوات محلية تابعة لولاية جوبالاند، تقع في ضواحي مدينة كسمايو بالمحافظة المذكورة.

ونقل عن مصادر لم يسمها قولها إن اشتباكات اندلعت بين المليشيا والقوات الحكومية، انتهت بصد الهجوم وإحباطه.

وزعمت الحركة الإرهابية أنها قتلت جنديين اثنين خلال الاشتباكات، وفق بيان نشرته مواقع محسوبة عليها.