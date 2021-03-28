هل تؤثر الأورام السرطانية فى المخ على تصرفات وشخصية المريض؟

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القاهرة - سامية سيد - سرطان المخ واحد من السرطانات الخطيرة التى تؤثر على صحة المريض وتعرض حياته للخطر، كونه فى منطقة حساسة فى المخ، وفيه يعانى المريض من التعب الشديد والصداع والاعياء والاغماء ، وحسب ما ذكره موقع thebraintumourcharity فإن ورم المخ قد يؤثر على شخصية وتصرفات المريض ولكن ليس كل شخص مصاب بورم في المخ سوف يعاني من تغيرات في الشخصية.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من سرطان المخ، يمكن أن تختلف الأعراض والشدة من شخص لآخر، لذلك قد لا يواجه المصابون كافة نفس المشكلات.

ما هي التغييرات الشخصية التي يمكن أن يختبرها شخص ما؟

تتحكم أدمغتنا في كل جانب من جوانب من نحن وما نفكر فيه وكيف نشعر، لذا ليس من المستغرب إذن أن يتسبب ورم في المخ أو علاجه في تغيرات في شخصية أو سلوك الشخص.

يمكن أن يشمل سلوك ورم الدماغ وتغيرات الشخصية ما يلي:

1:التهيج أو العدوان.

2:الارتباك والنسيان.

3:اللامبالاة (عدم الاهتمام والتحفيز).

4:الاكتئاب وتسطيح العاطفة.

5:فقدان الموانع أو القيود والتصرف بطرق غير مقبولة اجتماعيًا أو ثقافيًا.

6:القلق.

7:تقلبات المزاج .

8:صعوبة التخطيط والتنظيم.

9:صعوبة تحديد المشاعر في نفسك والآخرين.

هل يتصرف المصاب بورم فى المخ بشكل مختلف؟

غالبًا ما يتصرف الأشخاص المصابون بورم في المخ بشكل مختلف بسبب ضغط الورم على دماغهم أو الآثار العاطفية للتشخيص والعلاج.

ما الذي يسبب تغيرات الشخصية؟

مع نمو ورم الدماغ ، فإنه يضغط على خلايا الدماغ السليمة من حوله، و يمكن أن يؤثر ذلك على وظيفة أو عملية أو جزء من الجسم الذي تتحكم فيه تلك المنطقة من الدماغ.

تكون التغييرات في الشخصية أكثر شيوعًا عندما يقع الورم في الفص الأمامي ، والذي يتحكم في شخصيتك وعواطفك كما أنه يتحكم في قدرتنا على تنظيم سلوكنا وكبح جماح أنفسنا ، لذا فإن الأورام التي تتطور في الفص الأمامي يمكن أن تسبب سلوكًا يعتبر غير لائق اجتماعيًا.

تكون التغيرات الشخصية شائعة أيضًا عندما يتسبب ورم الغدة النخامية في إفراط الغدة النخامية أو نقص إنتاجها للهرمونات، ويمكن أن يؤثر ذلك على عواطفك ويسبب تغييرات في الدافع الجنسي.

يمكن أن يكون للأورام الكبيرة تأثير أكبر على الشخصية ، لأنها تؤثر بشكل عام على منطقة أكبر من الدماغ ومع ذلك، حتى الورم الصغير في الدماغ يمكن أن يكون له تأثير كبير.