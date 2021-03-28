عدوى فيروس كورونا ترتفع في ألمانيا

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، الأحد، زيادة معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد لكل 7 أيام في ألمانيا.



وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مواطن في غضون 7 أيام بلغ مؤخرا 129.7، وذلك حسبما يتضح من الأعداد التي تم نشرها صباح الأحد.

وحسب المعهد، بلغ معدل حدوث العدوى أمس السبت 124.9، فيما بلغ 119.1 أول أمس الجمعة.

يشار إلى أن هذا المعدل يعد مؤشرا عدديا مهما لمسار الوباء.

وكان تم تجاوز قيمة الـ 100 في هذا المعدل للمرة الأولى منذ وقت طويل قبل أسبوع واحد.

يذكر أنه بعد تراجع أعداد الإصابة الجديدة بالفيروس بشكل واضح خلال الإغلاق حتى منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، ارتفعت أعداد الإصابة بشكل قوي من جديد مؤخرا.

ويعزو الخبراء ذلك إلى الانتشار الواسع للتحورات المعدية للفيروس.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 17 ألفا و176 حالة إصابة جديدة بالفيروس في غضون يوم واحد، فضلا عن 90 حالة وفاة.

وكان عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في ألمانيا بلغ، السبت، 20 ألفا و472 حالة إصابة جديدة.

وقبل أسبوع واحد كان عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في يوم واحد يبلغ 13 ألفا و733 حالة إصابة، فضلا عن 99 حالة وفاة.

يشار إلى أنه عادة ما يقل عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها في أيام الأحد من كل أسبوع، لعدة أسباب من بينها تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس خلال العطلة الأسبوعية.

يذكر أنه تم تسجيل أعلى مستوى للوفيات بسبب كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد في 14 كانون ثان/يناير الماضي، بواقع 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 حالة ، ولكن العدد كان يشمل أيضا 3500 حالة تسجيل متأخر.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل إجمالي مليوني و772 ألفا و401 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في ألمانيا، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة بالفيروس لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 2 مليون و484 ألفا و600 شخص، لافتا إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم إثر الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 75 ألفا و870 شخصا.