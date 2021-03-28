شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو قلق الانفصال عند البالغين؟.. وكيف يؤثر على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلق الانفصال من الحالات التى يتعرض لها الكثيرون وفيه يخاف شخص ما من الانفصال عن شخص معين أو أشخاص أو حتى حيوان أليف، في حين يربط العديد من الأشخاص قلق الانفصال بالأطفال ولكن يمكن للبالغين تجربة هذه الحالة أيضًا.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يصاب الشخص بقلق شديد نتيجة الانفصال وقد يظهر الشخص أيضًا أعراضًا جسدية متعلقة بقلق الانفصال يمكن أن تشمل"غثيان، صداع الراس، إلتهاب الحلق".

في بعض الأحيان قد يكون الشخص المصاب بقلق الانفصال كشخص بالغ يعاني من هذه الحالة عندما كان طفلاً، قد يختبرها الآخرون فقط في مرحلة البلوغ.

وهناك بعص الأعراض التى تظهر على الشخص وتدل على أنه يعانى من قلق الانفصال:

1:القلق المفرط بشأن الوحدة من سمات قلق الانفصال.

2:قلق الانفصال هو اضطراب قلق،وتشمل الأمثلة الأخرى لاضطرابات القلق رهاب الخلاء واضطراب الهلع.

3:الشعور بالضيق بشأن الانفصال عن شخص أو حيوان أليف.

4:القلق المفرط من تعرض شخص آخر للأذى إذا تركه بمفرده.

5:الخوف المتزايد من الوحدة.

عوامل تزيد من خطر الاصابة بقلق الانفصال

1:قد يسبب الطلاق قلق الانفصال.

2:أولئك الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري أو الوسواس القهري هم أكثر عرضة لتجربة قلق الانفصال كأشخاص بالغين.

3:غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بقلق الانفصال من حالات أخرى متزامنة، مثل الرهاب الاجتماعي أو اضطرابات الهلع أو الخوف من الأماكن المكشوفة.

4:محن الطفولة، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة.

5:تاريخ الأحداث الصادمة في مرحلة الطفولة، مثل الاعتداءات.

6:في بعض الأحيان، قد يؤدي تغيير كبير في الحياة، مثل الطلاق أو مغادرة الطفل للمنزل والذهاب إلى الكلية، إلى إصابة الشخص بالقلق من الانفصال بين البالغين.

قد يساعد العلاج الجماعي في علاج قلق الانفصال، حيث يعالج الأطباء قلق الانفصال من خلال العلاج النفسي في المقام الأول ومن العلاجات الأخرى:

1:العلاج السلوكي المعرفي(CBT): يهدف هذا العلاج إلى مساعدة الشخص على تحديد أفكاره وسلوكياته التي تجعل قلق الانفصال أسوأ.

2:يمكن للأطباء أيضًا أن يصفوا مؤقتًا الأدوية المضادة للقلق لمساعدة الشخص على التغلب على أعراض القلق الانفصالية الشديدة ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية ليست دائمًا حلولًا طويلة الأجل للاضطراب الأساسي، ويمكن أن تسبب بعض أنواع الأدوية المضادة للقلق الإدمان.

3-يجب على الشخص الانخراط في العلاج حتى يتمكن من البدء في تغيير طريقة تفكيره لتقليل حدوث قلق الانفصال.