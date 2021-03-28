صحة ورشاقة

16 وفاة و733 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 733 حالة إصابة جديدة بفيروس ، و16 وفاة، وشفاء 1267 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 239 إصابة و943 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 156 ألفًا و849 شخصًا، بينهم 9 آلاف و267 حالة نشطة، ووفاة 2618 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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