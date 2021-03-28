شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق جهاز لوحي يتم توصيله بالموبايل لتبادل البيانات و المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت مجموعة هواوي اجهزة لوحية جديدة وهي MatePad وMatePad Pro، وحققت رواج في الاسواق حيث توفير ميزة اساسية وهي Multi-Screen Collaboration والتي تتيح للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية من هواوي بالجهاز اللوحي واستخدام الجهازين بسلاسة في آنٍ واحد على شاشة واحدة ومشاركة البيانات الملفات بين الجهازين بسلاسة ودون عناء، .

وقال «بيك ين»، نائب رئيس هواوي مصر: «إن نجاح سلسلة HUAWEI MatePad ان الأجهزة الجديدة توفر للمستخدمين تجربة تدعم الإنتاجية العالية، وهو ما يلائم كافة احتياجات المستهلك. حيث تسمح بالعمل والدراسة عن بعد في ظل الظروف الحالية، وهو ما تعكسه سلسة HUAWEI MatPad متعددة المهام، والتي تمتاز بالعديد من المزايا التي تنافس الحواسب المحمولة.

وتحتوي أجهزة MatePad اللوحية على معالج Kirin 990 الرئيسي في جهاز HUAWEI MatePad Pro، ومعالج HUAWEI Kirin 810 في جهاز HUAWEI MatePad. هذا بالإضافة لهندسة NPU(وحدة المعالجة العصبية)التي طورتها لتوفير كفاءة طاقة متقدمة وقدرة حسابية مع أداء ذكاء اصطناعي مُحسَّن يوزع طاقة الحوسبة بذكاء. المعالج مجهز أيضًا بوحدة معالجة رسومات(GPU)من النوع Mali-G52 في HUAWEI MatePad Pro وHuawei MatePad، مدعومة بتقنية السرعة النفاثة لوحدة معالجة الرسومات(GPU Turbo)، ما يوفر أداءً مذهلاً حتى مع الاستخدام المكثف.

وتضم أجهزة HUAWEI MatePad بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 7250 ملي أمبير/ساعة، والتي تدعم ما يصل إلى 12 ساعة من مشاهدة فيديو متواصلة على الجهاز أو 7 ساعات9 من لعب الألعاب ثلاثية الأبعاد المثيرة شحنه مرة واحدة. ويعد جهاز HUAWEI MatePad Pro هو الجهاز اللوحي الأول من هواوي الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وحتى 7.5 واط من الشحن اللاسلكي العكسي. وبفضل تزويد الجهاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يمكن استخدامه لمدة 3 ساعات أخرى عند شحنه لمدة 30 دقيقة فقط مع شاشات HUAWEI FullView Display، ومعالجى Kirin 990 وKirin 810 لأداء قوي مدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.