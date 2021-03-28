الزنجبيل والمانغا ..جربي هذه الوصفة للتخلص من الدهون

بيروت - نادين محمد - يشتهر الزنجبيل بأنه حارق الدهون. تعرفين أنّ مزيج الزنجبيل والليمون يشكل علاجاً مهماً وفعالاً لمشكلات الوزن الزائد مثل الكرش وغير ذلك. لكن، حان الوقت لتختبري وصفة أخرى ولتضيفي مكوناً آخر مختلفاً إلى هذا النوع من البهارات. اختاري المانغا وتأكدي أن هذا المزيج يحفّز عملية الأيض لديك ويساعدك على التخلص من وزنك الزائد خلال أسبوع واحد فقط.

مشروب الزنجبيل والمانغا يخلص جسمك من السموم والدهون الضارة ويحفّز عملية الأيض لديك يساعدك على الحصول على الرشاقة التي تحلمين بها.





مشروب سحري لخسارة الوزن

لكي تخسري وزنك الزائد في وقت قصير وقياسي، ليس عليك سوى أن تتناولي مشروب المانغا والزنجبيل يومياً وبشكل منتظم. زقبل ذلك من الضروري أن تتأكدي من توفّر هذين المكوّنين سهلي المنال في خزائن مطبخك: حبة من المانغا الطازجة وجذر زنجبيل المقشّر.



ولتصنعي عصيرك، احرصي على القيام بهذه الخطوات:



-قطعي حبة المانغا إلى مكعبات صغيرة وابشري جذر الزنجبيل.

-أضيفي قطع المانغا إلى برش الزنجبيل وانقعي الخليط في وعاء يحتوي على الماء وقطع من الثلج.

-ضعي الوعاء الذي يحتوي على الخليط في الثلاجة لمدة ليلة كاملة لكي تختلط خصائص مكوناته المفيدة. وفي اليوم التالي، إبدئي بشرب كوب من الخلاصة يومياً. وبعد أسبوع واحد فقط ستلاحظين أن وزنك الزائد بدأ بالتراجع تدريجياً. لكن احرصي على أن تتبعي نظاماً غذائياً صحياً وأن تمارسي التمارين الرياضية.

فوائد مشروب الزنجبيل بالمانغا

يساعدك شراب الزنجبيل والمانغا على خسارة الوزن لأنه يحفز عملية الأيض لديك. أي ّأنه يساهم في حرق السعرات الحرارية التي تكتسبينها من خلال تناولك الطعام. وهذا ما يعني إذابة الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من جسمك وتسبّب زيادة وزنك. وكلما كانت عملية الأيض ناشطة تراجع مخزون الدهون لديك.

ويؤدّي الزنجبيل والمانغا دوراً مهماً في تحسين هذه العملية. إذاً لا تتردّدي في إضافتهما بشكل دائم إلى نظامك الغذائي. لكن اعتدلي في استهلاكهما.