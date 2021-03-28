لون البشرة يكشف الكثير عن اسرار الصحة

بيروت - نادين محمد - تختبئ أسرار الصحّة في بعض العلامات والإشارات الخارجية. ومنها لون البشرة الذي قد يتغيّر بسبب بعض الأمراض. ولهذا يمكن الاعتماد على اختلاف هذا اللون لاكتشاف نوع المرض أو المشكلة الصحية التي يعاني منها الجسم.

كيفية اكتشاف أسرار الصحة من خلال لون البشرة

يمكن اكتشاف أسرار الصحة أحياناً من خلال المظهر وخصوصاً عن طريق البشرة. فقد يتغير لونها ليدل على الإصابة بمشكلة صحية ما.

من الممكن اكتشاف أسرار الصحة من خلال ظهور لون بشرة غير طبيعي مثل الأحمر والأصفر والأبيض والأزرق.



1 -اللون الأحمر:

من أبرز المشاكل الصحية التي قد يكشفها هذا اللون مرض الوردية الجلدي. وهو يظهر عادة على مختلف أنحاء الوجه مثل بشرة الأنف والخدود. وقد يصيب أيضاً بشرة الجبين والذقن. ومن الممكن أن يكشف هذا اللون الإصابة بالحساسية أو بأحد أمراض الدم وأبرزها السرطان المعروف باسم "اللوكيميا".



2- اللون الأصفر:

من الممكن أن يدلّ تحول لون البشرة إلى أصفر على الإصابة بمرض اليرقان. وهذا يعني عدم إفراز الجسم لكمية كافية من مادة البيليروبين. وهي تنتج عن تحلّل الهيموغلوبين أو البروتين الذي يعطي الدم لونه الأحمر الطبيعي. ولهذا يسبب النقص في إفرازها تغير لون البشرة ليصبح مائلاً إلى الأصفر. وقد يظهر هذا اللون أيضاً بشكل واضح على بياض العينين.



3 -اللون الأبيض:

يكشف لون البشرة الأبيض أحياناً أحد أسرار الصحة الأكثر أهمية وهو الإصابة بنقص الغلولكوز في الدم. وفي هذه الحالة يفقد الوجه لونه الطبيعي. كما يعني لون البشرة البيض أحياناً المعاناة من نقص في مادة الحديد. ومن الممكن أن يكشف أيضاً أسراراً أخرى مثل نقص حمض الفوليك والفيتامين B12. ومن الممكن أن يكون من مؤشرات انخفاض ضغط الدم. وعند ملاحظة هذه الأعراض الأفضل إجراء الفحوصات لعلاج المشكلة من خلال المتممات والأدوية المناسبة.



4 -اللون الأزرق:

يدل هذا اللون على أسرار الصحة الأكثر خطورة. ويعني عدم نقل الدم لكمية كافية من الأوكسيجين إلى أعضاء الجسم. ويشير هذا أحياناً إلى بعض الأمراض والمشاكل الصحية مثل التسمم أو الإصابة بنوبة ربو أو المعاناة من إحدى مشكلات القلب مثل القصور أو أمراض الرئتين الخطرة ومنها السل والتهاب الشعب الهوائية. وفي هذه الحالة يصبح الجلد والأظافر والشفاه واللسان زرقاء اللون. وقد يميل اللون أحياناً إلى البنفسجي. إذاً من المفيد الانتباه إلى أي تغيّر طويل الأمد قد يطرأ على لون البشرة لأنه يكشف بعض الأمراض الخطرة.

أسرار صحية أخرى يكشفها تغيّر لون البشرة

من أبرز أسرار الصحة التي يمكن أن يكشفها تغير لون البشرة الإصابة بمرض البهاق. وفي هذه الحالة تظهر بقع بيضاء غير طبيعية على الوجه واليدين وعلى مناطق أخرى من الجسم أحياناً. وقد تدوم البقع لوقت طويل وقد تختفي بشكل مفاجئ. ومن أسباب هذه المشكلة:

الوراثة:

يزيد احتمال المعاناة من مرض البهاق المرتبط بالمناعة الذاتية بنسبة 30% في حال وجود سابقة عائلية.

أسباب طارئة:

فقد تتم الإصابة بمرض البهاق بسبب مشاكل يتعرض لها الجلد مثل الحروق وضربة الشمس.

أسباب نفسية:

تظهر أعراض البهاق أحياناً بسبب صدمة نفسية تنتج عن حدث أليم مثل الوفاة أو الطلاق أو خسارة الوظيفة...

بعض الأمراض: من الممكن أن يترافق تبقع الجلد بسبب البهاق مع الإصابة بأمراض مثل السكّري وفقر الدم الحاد. إذاً من المهم التنبه إلى لون البشرة والتغييرات التي تطرأ عليه لأنه يكشف الكثير من أسرار الصحة.

