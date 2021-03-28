بيروت - نادين محمد - يضاف القرنفل إلى بعض الأطباق لنكهته المميزة. كما أنه يعود بالفائدة على الصحة. فهو مصدر للألياف ولعدد من الفيتامينات والمعادن. إذاً إليك 10 فوائد صحية للقرنفل. تعرفي عليها وتذكري أنه مناسب للأشخاص الذين يحافظون على وزن الصحي نظراً إلى احتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية.





الوقاية من الإمساك:

يمكن القرنفل أن يحمي من الإمساك لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف. ولهذا ينصح بإضافته بالطرق المتوفرة إلى الأطباق.

مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة:

والسبب أنه يحتوي على الفيتامين C الذي يساعد الجسم على مقاومة العدوات والأمراض من خلال دعم جهاز المناعة.





الحفاظ على صحّة العظام:

فهو يمدها بالمنغنيز الذي يدخل في تكوينها. وقد أظهرت دراسة حديثة أن مستخلص القرنفل يساعد على الحماية من هشاشة العظام وعلى زيادة كثافتها. كما أن بودرته تحتوي على الكالسيوم الضروري لتعزيز صحتها.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي: نظراً إلى احتوائه على الفيتامين C وعلى المغذيات المقوية لجهاز المناعة، يعتبر القرنفل دواء مفيداً لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

تخفيف قرحة المعدة:

يمكن الاستفادة من زيت القرنفل الذي يحفّز إنتاج المخاط المعوي الضروري لمنع تآكل بطانة المعدة بسبب الأحماض الهضمية. ولهذا يمكن الاعتماد على مستخلصه من قبل الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.

علاج وتسكين آلام الأسنان واللثة:

في حال الشعور بألم الأسنان يمكن استخدام القرنفل كمسكّن. ولهذا يوضع القليل من بودرة القرنفل على مكان الألم ويمكن فرك اللثة به. كذلك يمكن دهن تلك المنطقة بالقليل من زيت القرنفل الذي يحارب البكتيريا المسببة للوجع.

تنظيم مستوى السكّر في الدم:

أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن القرنفل يحتوي على مركبات تحفّز إنتاج الأنسولين أي الهرمون المسؤول عن تأمين معدلات سكّر طبيعية في الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

من المفيد اللجوء إلى القرنفل في حال المعاناة من الاضطرابات الهضمية لأنه يساعد على تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز الإنزيمات الضرورية لذلك.

كذلك يمكن اعتباره علاجاً لانتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان والإسهال الدائم ودود الأمعاء. وفي هذه الحالات ينصح بتناوله محمصاً مع القليل من العسل.

تحسين صحّة الكبد:

ويعود هذا إلى احتوائه على مركب الأوجينول. إلا أن الدراسات لم تؤكد ذلك بشكل نهائي بعد.

تعزيز الصحة الجنسية:

فقد أشارت دراسات حديثة إلى أن القرنفل يحتوي على نسبة مرتفعة من المعادن والفيتامينات والدهون والبروتينات التي تساعد على تقوية الجسم وعلاج المشاكل الجنسية والأنجابية لدى الرجل. كما أظهرت أنه يساهم في تعزيز مستوى الأباضة لدى النساء ويعزز فعالية الأدوية التي يصفها الطبيب لعلاج ضعف القدرة على الحمل. وهذا يعتبر أحد أبرز الفوائد الصحية للقرنفل.