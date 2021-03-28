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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في برج العرب، بفعاليات Exhibition«» للمرحلة الثانوية STEM«» لتقييم مشاريع الطلاب من خلال المعرض النهائى، اليوم الاحد، والذى تنظمه مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .

"الأبحاث العلمية" تشارك بمعرض تقييم المشاريع العلمية "STEM" لطلاب مدرسة المتفوقين (صور)

وقالت الدكتورة منى محمود عبداللطيف القائم بأعمال مدير المدينة، أن المشاركة بالمعرض يأتى في إطار تفعيل استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030، وفقاً لمحور البحث العلمى وصناعة التعليم والثقافة العلمية والدور الخدمى للمجتمع العلمى والمدنى لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

"الأبحاث العلمية" تشارك بمعرض تقييم المشاريع العلمية "STEM" لطلاب مدرسة المتفوقين (صور)

وكانت مدير المدينة تلقت دعوة من مدرسة المتفوقين لحضور تقييم مشاريع الطلاب من خلال المعرض النهائى حيث يعد تقييم المشاريع من ضمن نظام التقويم في مدارس المتفوقين.

وأكدت أن مدينة الأبحاث العلمية تفتح أبوابها وكافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية ونشر أنشطة الإنتاج العلمى لخدمة المجتمع، ودعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة ومعاهدها البحثية وخبرات أعضاء هيئة البحوث، حيث قام معظم الطلبة بإجراء الدراسات والأبحاث داخل معامل معاهد المدينة المختلفة تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة .

"الأبحاث العلمية" تشارك بمعرض تقييم المشاريع العلمية "STEM" لطلاب مدرسة المتفوقين (صور)

"الأبحاث العلمية" تشارك بمعرض تقييم المشاريع العلمية "STEM" لطلاب مدرسة المتفوقين (صور)

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