كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - عندما تكونين حاملاً يمكن أن تتلهفي لتذوق أشياء غريبة فمن الشائع أن تصاب العديد من النساء الحوامل بالرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، وعندما نتحدث عن التوابل لا يمكنك تجاهل الفلفل الحار، ولكن هناك عدد من الأشخاص الذين سيحذروك من تناول الأطعمة الحارة المحملة بالفلفل أثناء الحمل هل هؤلاء الأشخاص مجرد دعاة خوف أم أن هناك ذرة من الحقيقة وراء أسطورة الحمل الشائعة هذه، أوضحت الدكتورة هند محمد سلمي استشارية النساء والتوليد حقيقة فوائد الفلفل الحار أثناء الحمل والآثار الجانبية فى الإكثار من تناوله.

فوائد الفلفل الحار للحامل

فوائد الفلفل الحار للحامل

بصرف النظر عن طعمه الحار فإن الفلفل له بعض الفوائد الصحية لنتحقق من بعضها:

1. يساعد في الهضم

خلال فترة الحمل، يمكن للفلفل أن يلعب دورًا في تحسين عملية الهضم لديك والتخفيف من مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والتشنجات

2. يمنع السرطان

الفلفل الحار للحامل

عندما تكونين حاملاً يجب أن يمر جسمك بالعديد من التغييرات. قد تعانين من أضرار الأكسدة والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في المستقبل، يحتوي الفلفل على الكاروتينات وهي مادة مضادة للأكسدة ويمكن أن يمنع أي ضرر للحمض النووي ويحميك من السرطان.

3. يحارب حب الشباب

ينتهي الأمر بالعديد من النساء مع حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى أثناء الحمل، حيث يحتوي الفلفل على مكونات يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتك خالية من الشوائب.

4. يعالج السعال والبرد

يحارب نزلات البرد

يمكن أن تكون الإصابة بنزلة برد أثناء الحمل مصدر إزعاج حقيقي. لحسن الحظ يمكن أن يساعدك الفلفل هنا أيضاً. لا يوجد دليل علمي يدعم هذا الادعاء، ولكن العديد من الثقافات من جميع أنحاء العالم تستخدم الفلفل لعلاج البرد والسعال.

5. مضاد طبيعي للاكتئاب

أثناء الحمل تعاني العديد من النساء من القلق والاكتئاب يعتبر تضمين الفلفل في نظامك الغذائي طريقة رائعة للتغلب على كآبة الحمل.

6. يحتوي على حمض الفوليك

أنت بحاجة إلى حمض الفوليك أو حمض الفوليك أثناء الحمل لمنع مشاكل الأعصاب في طفلك الذي لم يولد بعد، ويحتوي الفلفل بأنواعه على كمية جيدة من حمض الفوليك.

7. يقوي جهاز المناعة

أثناء الحمل

مناعتك منخفضة أثناء الحمل يحتوي الفلفل على فيتامين سي الذي يمكن أن يعزز مناعتك ويمنع الأمراض الشائعة مثل البرد والسعال.

8. يبقي ضغط الدم تحت السيطرة

يُعد ارتفاع ضغط الدم تهديدًا كبيرًا لصحتك أثناء الحمل يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة الفلفل غني بالبوتاسيوم ويمكن أن يمنع ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.

الآثار الجانبية نتيجة الإكثار من تناول الفلفل أثناء الحمل

فيما يلي بعض الآثار الجانبية نتيجة الإكثار من تناول الفلفل الحار للحامل.