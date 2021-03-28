أسماء مواليد مستوحاة من أجواء الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا... من الحسن حتى كاد أن يتكلما، ولأن فصل الربيع هو شهر الجمال فأنت يجب أن تختاري اسم مولودك سواء كان ذكراَ أوأنثى بعناية ودقة، ومن الأسماء ما يخلد أجواء الربيع ويذكرك بالعطر الطيب الذي فاح في حياتك بقدوم الصغير الرقيق، ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365 وطفلك" هذه الباقة الفواحة من أسماء مناسبة لأجواء الربيع كالآتي.

سوسان: نبات من الرياحين طيب الرائحة، وهو المعروف بالزنبق.

السوسان أو الزنبق

زهر: ورد النبات ونوره.

سيسبان: شجر جميل يزرع في الحدائق والمتنزهات، ويستظل به الناس.

سيسبان يزرع في الحدائق

مياد: الشجرة كثيرة التمايل والتي تهتز برقة.

أريج: وهو الرائحة الطيبة ويستخدم للبنات والأولاد.

ربيع: وهو اسم فصل الربيع الذي يبدأ مع الانقلاب الربيعي وجمعه أربعاء وهو اسم مناسب للأولاد.

الربيع أحد فصول السنة الأربعة

آثرتون: اسم مشتق من اللغة الانجليزية ويعني الربيع.

بهاء: وهو الجمال والنور والروعة في كل مكان، وهو إسم ولد مناسب لأجواء الفصل الجميل.

أدونيس: اسم روماني ويعني الخصب والأزهار الحمراء والصفراء.

يعني الورود الحمراء والصفراء