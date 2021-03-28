علاج فرط النشاط الحركي (الاندفاعية) عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 مارس 2021 12:34 مساءً - جدول محتوى

تشكو بعض الأمهات من كون أطفالهن في حالة حركة مستمرة، ويجدن صعوبة بالغة في الاستجابة للطلبات البسيطة، بالإضافة إلى كون الطفل يلعب لفترة قصيرة ثم بسرعة ينتقل من عمل إلى آخر، وفي المدرسة يشكو المعلمين من تدهور الأداء المدرسي بسبب عدم قدرته على التركيز،كل هذه الأعراض تشير في كثير من الأحيان إلى إصابة الطفل بحالة من الاندفاعية والتي تدعى اضطراب فرط النشاط أو اضطراب نقص الانتباه، فما هي هذه الحالة وهل من سبيل إلى علاجها؟ للإجابة التقينا والدكتورة فؤاده هدية أستاذة طب نفس الطفل بعين شمس

أن اضطراب فرط النشاط يظهر بنسبة 92% في التوائم وحيدة البويضة، بينما يظهر بنسبة 33% في التوائم ثنائية البويضة

ما بين ثلث ونصف الأطفال المصابين بالاندفاعية يصبحون طبيعيين لا فرق بينهم وبين الآخرين عندما يصلون إلى سن الشباب

أن ظهور النشاط المفرط يكون في سن الثالثة تقريباً، ولكنه يتضح بشكل جلي في سن دخول المدرسة

اضطراب فرط النشاط يشكل ما بين 30% و50% من مجموع الاضطرابات النفسية والعقلية عند الأطفال

هذا الاضطراب يصيب حوالي (3-5%) من الأطفال في سن (5-18) عاما، وهو يصيب الذكور أكثر من الإناث بنسبة (4: 1) على الأقل

الاندفاعية تعد نوعا من الاضطراب العصبي السلوكي لدى الطفل، حيث يكون الطفل المصاب مفرطاً في النشاط واندفاعياً، ولا يستطيع التركيز على أمر ما لأكثر من دقائق فقط

سادسا..بعض أنواع الغذاء، مثل: محسنات الطعام الصناعية، والشوكولاته، والمواد السكرية، وهي تؤدي إلى الاندفاعية بسبب زيادة الطاقة لدي الطفل

خامسا..التسمم بمادة الرصاص التي تدخل في طلاء لعب الأطفال الخشبية، وطلاء أقلام الرصاص

خامسا..تعرض الطفل لأي عدوى ميكروبية، أو فيروسية - كالحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي أو الحمى القرمزية، أو الحصبة الألمانية-

رابعا..بسبب إصابة مخ الجنين أثناء الولادة أو بعدها، أو في الأعوام المبكرة من طفولته بارتجاج نتيجة حادث أو ضربة على رأسه

ثالثا..وقد تكون الأم تعرضت أثناء الحمل للإشعاع، أو بعض العقاقير الطبية، أو الإصابة ببعض الأمراض المعدية، كالحصبة الألمانية أو الزهري أو الجدري

ثانيا.. قد ترجع إلى وجود خلل في وظائف المخ المسؤولة عن الانتباه، أو اختلال التوازن الكيميائي للناقلات العصبية ولنظام التنشيط الشبكي لوظائف المخ

أولا..الوراثة، حيث يصل احتمال تكرار الإصابة في نفس العائلة إلى (30%) وخصوصا بين الأقرباء الذكور

عدم التركيز وتشتت الانتباه: حيث تسيطر على الطفل مؤثرات صوتية أو مرئية، أو سرحان بأفكار وذكريات معينة

وهذا يجعل الطفل سهل التشتت، ولا يستمر في نشاط واحد، ويصبح سريع النسيان، وقليل التركيز

يشعر الطفل دائماً بدافع غير منطقي يحثه على فعل أي شيء، ويبدو دوماً في حركة مستمرة لا يستطيع التحكم بها، يظهر على شكل اهتزاز الساق أو القدم أو تحريك القلم

قد يتكلم أو يتصرف الطفل بشكل غير لائق ووقت غير مناسب، من دون التفكير بالعواقب وما يترتب على ذلك من نتائج، وقد يكون أيضاً سريع الهيجان والعصبية

لا يبدو على الطفل أنه يرضى بأي شيء، وقد يستمر بالحديث عن الموضوع نفسه أو يسأل بشكل مستمر أو يتدخل في شأن غيره

لا ينسجم مع من هم في عمره، وقد يتصرف بسذاجة أو بطريقة يفرض بها نفسه على بقية المجموعة في محاولة للتحكم بهم

قد تبدو حركة جسمه غير متناسقة أو خرقاء، كأن يسقط ما في يده، أو يتعثر في ما يمر به

غالبية من يعانون من هذا الاضطراب وهذه الاندفاعية لديهم مستوى ذكاء طبيعي، إلا أن معظمهم يواجه صعوبات تعلم