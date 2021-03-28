شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب القهوة بعد الوجبات الدسمة يساعد على الهضم؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، مدى الفائدة الصحية من شرب فنجان من القهوة عقب الولائم الدسمة، من أجل المساعدة في عملية الهضم.

ونشر “النمر” عبر حسابه سؤالاً لأحد متابعيه قال فيه: في الولائم بعد العشاء يقدم فنجال قهوة، هل هي مفيده في الهضم؟، ورد النمر قائلاً: “بالعكس القهوة بعد الأكل الدسم تزيد من نسبة ارتجاع الحمض في المريء، خاصةً إذا تم تناولها مع شوكولاته”.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات العلمية قد أثبتت أن للقهوة فوائد عدة إذ تساعد في حرق الدهون، حيث أن تناول فنجان إلى فنجانين من القهوة في اليوم، يزيد من معدل الحرق في الجسم بنسبة من 10 إلى 20%،كما تزيد من معدل سريان الدم في الشعيرات الدموية، وبالتالي تزيد نسبة الأكسجين الواصلة لأنسجة الجسم، ما يزيد من النشاط والحيوية.