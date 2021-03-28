الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، أن البلاد سجلت 62714 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في البلاد منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 312 وفاة بالفيروس، لترتفع بذلك أعداد الوفيات اليومية إلى أعلى مستوى منذ عيد الميلاد.

وفرضت سلطات ولاية مهاراشترا بغرب البلاد حظر تجول ليلي، لمواجهة ارتفاع قياسي في عدد حالات "كوفيد-19"، حيث سجلت العاصمة المالية مومباي 6123 إصابة جديدة.

وقالت كيشور بيدنيكار رئيسة بلدية مومباي "نشهد معدلا أعلى لإصابات كوفيد في المباني السكنية الشاهقة مقارنة بالعشوائيات.. ولمنع الانتشار لن يُسمح إلا بالخدمات الضرورية".

وأضافت أنه ينبغي على الفنادق والحانات ومراكز التسوق الالتزام بقواعد حظر التجول الليلي.

وقالت مستشفيات حكومية عديدة إنه لم يعد لديها أسرّة شاغرة في وحدات العناية المركزة بمدينة مومباي.

وبدأ هنود كثيرون يتساءلون عن حملة تصدير اللقاحات التي تنفذها الحكومة، في حين لم يتلق التطعيم سوى عدد قليل من سكان الهند.

وقدمت الهند 61 مليون جرعة لقاح إلى ما يصل إلى 77 دولة في شكل منح وصفقات تجارية.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة بنيودلهي إن الحكومة قررت التركيز على برنامج التطعيم المحلي في أعقاب زيادة عدد حالات "كوفيد-19"، مشيرين إلى أن حملة تصدير اللقاحات لن تتوسع في الوقت الحالي.