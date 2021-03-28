أعراض مرض باركنسون.. احذر من بطء الحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن باركنسون المعروف أيضا باسم "الشلل الرعاش" هو مرض خطير يهاجم الجهاز العصبي المركزي.

وأضافت أن المرض يحدث بسبب اضطراب في الخلايا العصبية المسؤولة عن إفراز المستقبلات العصبية المعروفة باسم (الدوبامين) بالمخ، والتي تلعب دورا هاما في التحكم في توجيه حركة الإنسان وسلوكياته وأحساسيه.



وأوضحت الرابطة أن أعراض هذا المرض تتمثل في بطء الحركة مثل تثاقل القدمين أثناء السير والاضطرابات الحركية، التي تُصيب اليدين، على سبيل المثال عند ربط أزرار القميص أو تنظيف الأسنان أو الكتابة؛ حيث يصبح الخط صغيرا ومهزوزا.

وتشمل أعراض الباركنسون أيضا الارتعاش في حالة السكون وتيبس العضلات. كما يمكن أن تظهر أعراض باركنسون في صورة تغيرات صوتية؛ إذ عادة ما تنخفض نبرة صوت المريض ويتحدث بشكل رتيب.

ولا يمكن الشفاء من مرض الباركنسون، ولكن يمكن إبطاء مساره وتحسين جودة حياة المريض من خلال العلاج الدوائي أو الجراحة.