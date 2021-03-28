الأطعمة.. كيف تسبب بعض المتاعب لمرضى حساسية حبوب اللقاح؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن مرضى حساسية حبوب اللقاح قد يعانون من بعض المتاعب عند تناول أطعمة مثل الفواكه والخضروات والمكسرات.

وعللت الجمعية ذلك بوجود تشابه بين المواد المسببة للحساسية في بعض الأطعمة وحبوب اللقاح لدرجة أن جهاز المناعة لا يستطيع التفريق بينها.



وأوضحت الجمعية الألمانية أن مرضى الحساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا أو البندق غالبا ما يعانون أيضا من حساسية تجاه الفواكه ذات البذور أو النواة مثل التفاح والكرز والكيوي والبرقوق والمشمش والكمثرى والمانجو والبندق واللوز النيئ.

وتتمثل أعراض الحساسية في الشعور بتنميل في منطقة الفم والتهاب في الحلق، والشعور بوجود خشونة في اللسان، بالإضافة إلى الأعراض المميزة للحساسية مثل احمرار الجلد والطفح الجلدي والحكة.

وفي هذه الحالة يتعين على المرضى استشارة أخصائي تغذية لمعرفة كيف يمكن تحضير هذه الأطعمة بحيث يمكن تحملها، فعلى سبيل المثال يمكن للمرضى تحمل التفاح عند تسخينه أو تناوله في صورة كمبوت.