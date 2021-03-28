قفزة جديدة بإصابات كورونا في غزة ومخاوف من "قيود إضافية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعا جديدا في قطاع غزة، بواقع 27 % من الفحوصات، وسط مخاوف من فرض قيود إضافية في الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، الأحد، إنها سجلت 505 إصابات جديدة في الدورة الثانية ليوم السبت ليكون العدد الكلي للإصابات 857 إصابة بعد فحص 3215 عينة بنسبة إصابة حوالي 27%.

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في السياق أكد الدكتور رامي العبادلة مدير وحدة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن هناك زيادة ملحوظة في إصابات كورونا منذ بداية مارس الجاري بما في ذلك تسجيل حالتين لـ٣ حالات من المصنفة خطيرة يوميا.

وقال العبادلة في تصريحات صحفية إن هناك ٥٠٠ حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس والعينات الموجبة من هذه الفئة ارتفعت من ٥٪ لأكثر من ٣٥٪.



وكشف عن تقديم مجموعة توصيات للتعامل مع التطورات بما في ذلك التوصية بالعودة لإغلاق يومي الجمعة والسبت وصالات الأفراح وتشديد إجراءات المباحث على المولات والمحال والمؤسسات للالتزام بالإجراءات.

وأضاف "سيكون هناك مطالبة بإجراءات إضافية وهذا يعتمد على مدى التزام المواطنين في معايير السلامة وحسب الحالات المصنفة خطيرة وحرجة".

وتوقع أن تكون ذروة الموجة الحالية في 10 إلى 20 أبريل المقبل، وتكون أعلى حالات مسجلة خطيرة وحرجة في غزة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي هو الذي سيفرض علينا نوعية الإجراءات بالنسبة لشهر رمضان، وهذا يعتمد على وعي المواطن والتزامه.

وبيّن أن الأسواق والعزاء وصالات الافراح والزيارات الاجتماعية بين المواطنين هي أبرز المسببات لتفشي الوباء.

في السياق، بدأ الليلة الماضية سريان الإغلاق الليلي في قطاع غزة الذي يشمل منع حركة المواطنين والمركبات وإغلاق المنشآت باستثناء الصيدليات فقط، لمواجهة انتشار الجائحة.







وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في تصريح له إن سريان قرار الإغلاق الليلي الكامل، سيبدأ عند الساعة التاسعة مساء يوميا.

وشدد على تطبيق قرار منع الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الشعبية، والتزام صالات الأفراح بتحديد عدد الحضور بما لا يتجاوز 100 شخص، واتباع احتياطات السلامة الشخصية والعامة.

وتابع: "إن استمرار تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يدق ناقوس الخطر، ويحتّم على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وأهمها ارتداء الكمامة والتقليل من الاختلاط، حفاظاً على سلامتهم".





بدوره، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن قطاع غزة بات على مشارف اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف بشكل أساسي المؤسسات والمرافق العامة، في ضوء تصاعد الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وأوضح معروف، في تصريح صحفي، أن منحنى إصابات كورونا يتصاعد بشكل يومي، ويشكل حالة قلق تدعو لاتخاذ الحيطة ورفع درجة الاستعداد.

وبين أن هناك عدة إجراءات موضوعة على طاولة صنّاع القرار بغزة منها إجراءات عامة، وإجراءات خاصة تتعلق بتقييد عمل بعض المنشآت.

