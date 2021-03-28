شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على 5 مشروعات بحثية جديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية على 5 مشروعات بحثية جديدة لخدمة الجامعة والمجتمع.

وشملت المشروعات البحث المقدم من الدكتور علاء الدين رمضان، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، وقام بعرضه الدكتور أحمد الشاذلي المدرس بالكلية، بعنوان (دمج أهداف التنمية المستدامة فى الجامعات من أجل تحسين إدارة التغيرات المناخية)، والبحث المقدم من الدكتور أحمد الشاذلى بعنوان (إدارة التغيرات المناخية عن طريق الحد من مخاطرها والتكيف معها)، ومشروع البحث المقدم من الدكتور أيمن عبد الخالق الأستاذ بكلية الهندسة بعنوان (تصميم وتنفيذ محول ذكى هجين من النوع ذى الحالة الصلبة متعدد المنافذ للتطبيقات البحرية).

وشملت المشروعات المعتمدة، مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد عبد المنعم ضحا المدرس بكلية الهندسة بعنوان (معمل الهندسة العكسية لقطع الغيار) والتأكيد على أن يكون أحد مخرجاته تأسيس شركة تابعة لجامعة الإسكندرية لصيانة وتوفير قطع الغيار للأجهزة الصناعية والمعدات، مشروع البحث المقدم من الدكتورة رانيا الطنبولى المدرس بكلية الزراعة بعنوان (زيادة المواد الفعالة الرئيسية فى نبات الونكا).

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية العلوم عن الدورة التدريبية ( مظهرك ـ عنوانك) والتى نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالكلية بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، وكذلك استكمال أنشطة مبادرة (إسكندرية بلا إدمان) التي أطلقتها جامعة الإسكندرية فى مايو 2019 بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان، والخطة التنفيذية لأنشطة لجنة المسئولية المجتمعية للعام الجامعى 2020/2021.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية الصيدلة عن ما تم إنجازه فى ملف البصمة الكربونية لجامعة الإسكندرية ومقترحات الرؤية المستقبلية وخطة العمل المطورة لحساب البصمة الكربونية للجامعة عن الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو 2020، والتقرير الخاص عن تنظيم دورة مستقبل تقنيات التكنولوجيا فى المعلومات الدوائية بمشاركة 28 فرد.

وناقش المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية الطب البيطرى عن ورشة العمل التى نظمتها وحدة التدريب بالكلية بعنوان (الإرشاد الأكاديمي ومتطلبات تطبيقه) والذي عقد فى شهر فبراير الماضي من خلال منصة التعليم Microsoft Teams.

واستعرض المجلس التقرير المقدم عن المؤتمر الذى نظمه قسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم بعنوان (المؤتمر الدولي الأول لعلوم الرياضيات والتحليل الكسرى) والذي عقد في الفترة من 16: 18 فبراير 2021 عبر منصة ZOOM، وكذلك التقرير المقدم من كلية الزراعة فى جامعة الاسكندرية عن اللقاء الثالث لمنصة الكلية الثقافية الإلكترونية تحت عنوان (استخدامات النانو تكنولوجي فى الزراعة الحديثة).

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