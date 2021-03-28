أسباب وأعراض تسمم الدم لدى الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

يحدث تسمم الدم عندما تدخل البكتيريا المسببة للعدوى في جزء آخر من الجسم إلى مجرى الدم. وهو ما يُطلق عليه تجرثم الدم أو تسممه. وتسمم الدم يمكن أن يؤدي إلى تعفن الدم أو ما يعُرف بالإنتان، وهي حالة خطيرة غالبًا ما تكون مهددة للحياة إذا تُركت دون علاج.

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن تسمم الدم لدى الأطفال له أسباب عدة.

وأضافت الرابطة أن تسمم الدم لدى الأطفال قد يرجع إلى جرح قطعي أو لدغة حشرة أو التعرض لحروق أو الإصابة بعدوى كالالتهاب الرئوي.

وأوضحت أن أعراض تسمم الدم تتمثل في برودة الأطراف وخفقان القلب وظهور بقع على الجلد والحمى وضيق التنفس أو اللهث والنعاس وفقدان الشهية وضعف العضلات والخمول واللامبالاة وعدم الاكتراث.

وعند ملاحظة هذه الأعراض، يجب استدعاء الإسعاف على وجه السرعة؛ نظرا لأن تسمم الدم يشكل خطرا على حياة الطفل، ومن ثم فإن كل دقيقة لها ثمنها.