ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا إلى 30.2 مليون إصابة

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% عن نفس الفترة من يوم الجمعة، لتصل إلى 30.2 مليون إصابة حتى الساعة 1520 مساء بتوقيت نيويورك.



وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 ملايين إصابة، بزيادة طفيفة عن عدد الحالات في الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية نيويورك زيادة بنسبة 0.7 % في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 1.84 مليون إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيل 225 وفاة.