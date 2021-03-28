شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث داخل الجسم بعد تناول «الفلفل الحار»؟.. اختصاصية تغذية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير صحي عما يحدث في جسم الإنسان بعد تناول الفلفل الأحمر الحار، أو بعد تناول أي طعام مغموس في هذه المادة.

وقالت اختصاصية التغذية المعتمدة، ماريان واليش، إنه عند استهلاك الفلفل الأحمر الحار، تحدث عدة أشياء في الجسم،-وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

–لسانك يحترق

وأوضحت أن هذا الإحساس يُعزى إلى مادة الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل الحار، وتضيف: “عندما نأكل الفلفل الأحمر، يصيب الكابسيسين الناقلات العصبية الموجودة في اللسان ويرسل إشارات الألم إلى الدماغ“.

وتشير والش إلى أن “الشعور الحارق الذي نشعر بها خلال تناول البهارات هو مجرد تصور بأن لساننا يحترق بينما في الواقع براعم التذوق لدينا سليمة“.

-ارتفاع حرارة الجسم وضربات القلب

أكدت “واليش” أن درجة حرارة الجسم الأساسية ترتفع بالفعل في عملية تسمى التوليد الحراري وتساهم في زيادة مؤقتة في معدل الأيض، وذلك بعد تناول الفلفل مباشرة.

–التعرق والتنفس بسرعة

ونوهت بأنه إذا كان الفلفل الأحمر حار بدرجة كافية فقد تبدأ في التعرق أو التنفس بسرعة“، مضيفة أن “هاتين فقط طريقتان يبرد بهما الجسم من تلقاء نفسه. وقد تحدث زيادة في إفراز اللعاب والمخاط أيضا“.