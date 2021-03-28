شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وصفات طبيعية لتطهير القولون.. الزنجبيل وزيت السمك وشاى الأعشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطهير القولون هو عملية طرد أو تنظيف الأمعاء الغليظة، قد يتم إجراؤها من قبل متخصصين يسمى خبراء صحة القولون، وعلى الرغم من عدم كفاية الأبحاث التى تدعم فوائد تنظيف القولون فإن الهدف من ذلك التخلص من أى نفايات راكدة يُفترض أنها سامة ومغطاة بجدران الأمعاء الغليظة، وفقًا لما ذكره موقع "ميديسينيت" الطبى.

- فوائد تطهير القولون:

1- تحسين نظام المناعة

2- فقدان الوزن

3- تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون

ومن الممكن القيام بتطهير القولون فى المنزل من خلال استخدام وصفات وعلاجات طبيعية لا تحتاج لأى وصفات طبية، وتناولها عن طريق الفم، ولكن مع مراعاة عدم تكرار تطهير القولون لأنه قد يُغير البكتيريا الطبيعية الموجودة به والإصابة بالجفاف وتمزق القولون والعدوى وآلام فى البطن والدوار والغثيان والقيء، خاصة إذا كنت تعانى من أمراض مزمنة مثل القلب والكلى.

وتتم عملية تطهير القولون بأكثر من طريقة، إما بتناول وصفات عن طريق الفم أو أخذ حقنة شرجية أو رى القولون بواسطة أخصائى.

10 علاجات منزلية طبيعية لتطهير القولون:

1- شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم، وينصح بشرب من 6-8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون، وتناول الفواكه والخضروات الطازجة التى تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.

2- شرب خليط مكون من ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردى مع الماء الفاتر على معدة فارغة، حيث يحفز ذلك حركات القولون فى غضون بضع دقائق، ويمكن القيام بهذه الخطوة مرتين يوميًا.

3- اتباع نظام غذائى غنى بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات، حيث تساعد الألياف فى الوقاية من الإمساك وفرط نشاط الأمعاء، كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.

4- تناول ماء الليمون مع العسل ورشة ملح على معدة فارغة صباحًا.

5- تناول عصائر الفاكهة والخضروات مثل التفاح والليمون والصبار حيث تساعد فى تطهير القولون.

6- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك التى تساعد على تطهير القولون وتعزيز البكتيريا الجيدة فى الأمعاء، مثل الزبادي والمخللات وخل التفاح.

7- شاى الأعشاب يساعد فى تحسين صحة الجهاز الهضمى عن طريق تطهير القولون وعلاج الإمساك.

8- الزنجبيل يحفز الهضم، لذلك يمكن إضافته إلى العصائر أو الشاى أو تناوله مباشرة مرة أو مرتين يوميًا.

9- تناول مكملات زيت السمك الغذائية التى تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية الفعالة لتطهير القولون.

10- الصيام، حيث أن الامتناع عن الأكل هو طريقة فعالة لتطهير القولون، ويساعد الكلى والكبد فى طرد السموم الضارة من الجسم.