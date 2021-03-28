شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر الجلطات الدموية التى تصيب الجسم وأسباب تكونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلطات الدم من الحالات الطبية الطارئة التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومن أشهر أنواع الجلطات الدموية جلطة الساقين التي تتعدد أنواعها ومضاعفاتها، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

لماذا تحدث جلطات الدم بالساقين

يمكن أن تتطور المضاعفات الخاصة بالجلطات الدموية لتشكل خطرا حيث يمكن أن تسد الجلطة الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد توصيل الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وتحدث الجلطة بسبب تكتل البروتينات والصفائح الدموية معًا في الأوعية الدموية.

وجلطة الساقين والذراعين عادة ما تتطور لتصاب الرئتين أو القلب، و هذا مايعرف بالانسداد الرئوي، وهنا تحدث تجلط الأوردة العميقة للقلب أو الرئتين، ويصاب معظم الناس بتجلط الأوردة العميقة بعد قضاء فترات طويلة من الوقت في الجلوس.

وأكد التقرير أن عندما لم يتم علاج الجلطات الدموية بالساقين سيؤدى الى حالات طبية خطيرة، لذا عليك الانتباه الى الأعراض المبكرة التي تدل على الإصابة لسرعة العلاج وهى:

1.التورم هو أحد اكثر أعراض الجلطة الدموية ويكون في صورة انتفاخ .

2. الشعور بحكة في الساق بشكل متزايد، ويمكن أن تتطور إلى لون أحمر أو أزرق على الجلد.

3. عند تطور الجلطة الدموية، تشعر بألم شديد بالساقين .

وتحدث الجلطات الدموية بسبب تجمع الصفائح الدموية في الأوعية الدموية وتظهر على صورة تورم الساقية التي قد تكون علامة على التجلط، بالإضافة الى الشعور بألم خفيف، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى مثل التشنجات المستمرة وصعوبة التنفس وألم الصدر .