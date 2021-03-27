شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء الدافئ يساعد فى إنقاص الوزن ويحسن الهضم.. اعرف الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب المياه من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين صحتك، حيث يعمل الماء لصحة جميع أعضائك وتشغيل جسمك بسلاسة وانتظام، لكن هل درجة حرارة ذلك الماء تحدث أي فرق في صحتك؟، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شرب الماء الدافئ، وفقاً لما نشره موقع "The healthy".



فوائد شرب الماء الدافئ

فوائد شرب الماء الدافئ

فوائد شرب الماء الدافئ عديدة، لكن بدون إفراط في شرب الماء، حيث أن "الإفراط في الترطيب بالماء يمكن أن يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، وهو اختلال خطير في توازن الشوارد والمعادن يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب ومشاكل أخرى."

وتشمل فوائد شرب الماء الدافئ

يساعد في إنقاص الوزن

استهلاك الماء الدافئ وحده لن يجعلك تفقد الوزن، لكنه يمكن أن يزيد من شعورك بالشبع، وبالتالي تأكل أقل بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجسم استخدام طاقة إضافية لتبريد السوائل الساخنة أو تسخين السوائل الباردة، مما يساعدك على حرق عدد قليل من السعرات الحرارية الزائدة.

الماء الدافئ – مع عصر بعض الليمون في الماء - يمكن أن يكون أداة جيدة لفقدان الوزن إذا كنت تستخدمه لاستبدال مشروب الصباح ذي السعرات الحرارية، مثل القهوة بالسكر أو الشاي مع القشدة أو الكريمة.

يزيل احتقان الجيوب الأنفية

يبحث الجميع عن علاجات منزلية لانسداد الأنف، لذا جرّب شرب الماء الساخن، حيث ينتج الجسم لترات من المخاط كل يوم ويمكن أن تجعلك إفرازات الأنف الجافة تشعر بالاحتقان.

البخار الناتج عن الماء الساخن يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف احتقان الأنف وفتح الجيوب الأنفية وللحصول على أقصى تأثير، جرب استنشاق البخار قبل شربه.



فوائد شرب الماء الدافئ

أفضل للهضم

شرب الماء الدافئ يزيد من حركية المريء مما يساعد في حل بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الشعور بأن الطعام عالق في حلقك ومع ذلك ، في حين أن الماء هو مادة تشحيم رائعة للجهاز الهضمي بأكمله وهو ضروري لمساعدتك على امتصاص العناصر الغذائية، فإن درجة الحرارة لن تكون مهمة بعد أن تضرب معدتك لأن جسمك سيبردها إلى نفس درجة حرارة باقي الجسم.

يساعد على التخلص من السموم

شرب الماء الدافئ يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية ، مما يحفز عملية التعرق، وهي إحدى الطرق التي يتخلص بها الجسم من السموم.

الماء مهم أيضًا لوظيفة الكلى والكبد ، وهما الأعضاء الرئيسية التي يستخدمها جسمك للتخلص من الفضلات من الجسم.



فوائد شرب الماء الدافئ

يحسن الدورة الدموية

شرب الماء الساخن يمكن أن يحسن الدورة الدموية، حيث أن الجفاف هو أحد أسباب انخفاض حجم الدم وانخفاض ضغط الدم ، وشرب الماء سيحسن ذلك، وضغط الدم الصحي يعني انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يخفف الإمساك

الإمساك يحدث عندما تكون حركة الأمعاء قليلة أو منعدمة ويكون السبب الشائع هو الجفاف إذا بدأت كل يوم بشرب الماء الدافئ، قبل تناول أي شيء ، فقد يساعد ذلك في تحفيز حركة الأمعاء وقد يساعد هذا في تحسين حركة المعدة وتحريك الأشياء من خلال جهازك الهضمي.



فوائد شرب الماء الدافئ

يحسن التركيز

ضباب الدماغ والتشتت من الآثار الجانبية الشائعة للجفاف ولكنها أقل شهرة شرب الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الأعراض، مما يمنحك مزيدًا من الوضوح والتركيز.

يعزز مزاجك

يمكن لشرب المشروبات الساخنة أن يشعرك بالاسترخاء الشديد، مما يقلل من مستويات التوتر لديك بشكل طبيعي، وكثير من الناس يستخدمون شرب القهوة أو الشاي كوسيلة للاسترخاء، لذلك إذا كنت تستمتع بشرب الماء الدافئ ، فسوف يوفر لك فوائد مماثلة.