7 أطعمة لا تنتهي صلاحيتها وتفيد صحتك في الوقت ذاته

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - ينبغي أن يكون لجميع الأطعمة القابلة للتلف تاريخ انتهاء صلاحية، لكن القليل من المنتجات يبقى في حالة جيدة حتى بعد ذلك التاريخ. وهناك أطعمة قديمة يمكنك تناولها لأنها في الواقع تستغرق أعواما مديدة قبل أن تفسد.

وفقا لموقع ستيب تو هيلث الأميركي فإننا نبحث دائما عن تاريخ انتهاء الصلاحية المثبت على الأطعمة حتى تدوم وقتا أطول ولا ينتهي بنا الأمر إلى التخلص منها. ويمكن أن يؤثر استهلاك المنتجات القديمة سلبا في خصائصها المذاقية. ومع ذلك، فإن أخطر ما في الأمر هو أن الطعام نفسه قد يطور كائنات دقيقة يمكن أن تعرض صحة المستهلك للخطر.

ما هي الأطعمة التي لا تنتهي صلاحيتها؟

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى المنتجات القابلة للتلف بشكل كبير والتي تنطوي على مخاطر ميكروبيولوجية، مثل اللحوم والأسماك النيئة والمطبوخة والفواكه والخضراوات. فبمجرد تجاوز هذه المنتجات تاريخ انتهاء الصلاحية، لا ينبغي أن تستهلكها.

ويمكن أن تسبب الأطعمة التي تكون في حالة سيئة أو فاسدة مخاطر صحية، ويمكن أن تحتوي حتى على بكتيريا ضارة.

بدلا من ذلك، فالمنتجات التي تدوم وقتا أطول لها تاريخ استهلاك. وبمجرد انقضاء هذا التاريخ، من المحتمل أن تكون المنتجات قد فقدت جزءا من خصائصها؛ فيمكن أن يكون مذاقها متعفنا وأن تتغير رائحتها وملمسها، لكنها لا تحتوي على مخاطر ميكروبيولوجية. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكننا الاحتفاظ بها أوقاتا طويلة، ما دمنا ندّخرها بطريقة صحيحة، وهي:

1- زيت الزيتون

هذا الطعام لا تنتهي صلاحيته. يمكننا الاحتفاظ به مدة عامين أو 3 أعوام في مكان جاف، لكنه قد يفقد خصائصه المذاقية.

2- العسل

العسل هو الغذاء الوحيد الذي يدوم حقا إلى الأبد، بفضل النحل الذي يصنع منتجا غنيا بالأحماض وقليل الرطوبة. وبعد مرور بعض الوقت، يمكن أن يصبح العسل صلبا نوعا ما، لكن هذا لا يؤثر في جودته أو سلامته.

3- القهوة

تكون القهوة عادة مطحونة ومعبأة في أكياس غير شفافة لكي تدوم مدة أطول، أي لأشهر وحتى أعوام بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها. مع ذلك، يجب أن تبقيها بعيدا عن أشعة الشمس والرطوبة، ولا تحتفظ بها في الثلاجة لأنها قد تفقد رائحتها.

4- الخل

يعدّ الخل مادة حافظة طبيعية يمكننا الاحتفاظ بها مدة طويلة بسبب حمضه الطبيعي. كما أنه يساعد على الحفاظ على الأطعمة الأخرى.

5- البهارات

وللتأكد من أن التوابل تدوم وقتا أطول، عليك الاحتفاظ بها في مرطبانات كريستالية محكمة الإغلاق. ومع ذلك، ليس من الجيد الاحتفاظ بها مدة طويلة لأنها تفقد رائحتها ومذاقها.

6- البقول الجافة

يمكن أن يكون للبقول الجافة عمر غير محدد وهذا بسبب عملية التجفيف التي تمر بها، إذ تفقد الماء. ومع ذلك، يمكن أن تتصلب بمرور الوقت، وفي هذه الحالة، سيكون عليك ببساطة طهيها لفترة أطول.

7- الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن تدوم الشوكولاتة الداكنة مدة طويلة، ما دمت قد احتفظت بها في مكان جاف ولم تعرضها للتغيرات في الحرارة. والشوكولاتة الداكنة مفيدة لاحتوائها على مكونات نشطة بيولوجيًا مثل “الفلافونويد” (flavonoids) التي تحمي قلبك.

وبمقدروك تناول الشوكولاتة الداكنة في إطار نظام غذائي صحي ومتنوع كما يمكنك استهلاك أونصة (28 غراما) من الشوكولاتة الداكنة بانتظام دون أي مشكلات، ما دمت اخترت أصنافا تحتوي على نسبة شوكولاتة خالصة تزيد على 80%.