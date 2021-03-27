بينها قلة النوم … هذه المؤشرات تدل على تعرض طفلك للتنمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

في سنوات الدراسة الأولى، عادة ما يتفاعل الأطفال مع أقرانهم ويكوّنون صداقات ويمارسون النشاطات معهم، ولكنهن أيضاً يمكن أن يتعرضوا للاعتداء والتخويف، وهو ما يُعرف باسم التنمر.

فيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن طفلك يتعرض للتنمر، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

قلة النوم

يمكن أن يعاني الأطفال الذين يتعرضون للتنمر من قلة النوم، إضافة إلى رؤية الكوابيس بشكل متكرر. لذا إذا بدا طفلك منهكًا ولا ينام كالمعتاد، فعليك التنبه إلى الأمر ومعالجة أسبابه.

الجروح والكدمات

إذا لاحظت وجود جروح وكدمات على جسم طفلك بشكل متكرر، فعليك النظر في الأمر على الفور، لأن ذلك قد يكون علامة على تعرضه للتنمر الجسدي وإساءة المعاملة.

تغيير في السلوك والشخصية

إذا لاحظت تغيرات غير عادية في سلوك طفلك، ففكري في إجراء حديث معه، والبحث عن السبب وراء ذلك. وتشمل تغيرات السلوك الناجمة عن التعرض للتنمر، الانعزال وقلة التفاعل، وعدم الرغبة بالتواجد مع أطفال آخرين، وصعوبة في الكلام والميل إلى الهدوء.

تراجع الأداء الأكاديمي

يمكن للتنمر أن يجعل التركيز على التحصيل الأكاديمي لدى الطفل أمراً صعباً، وقد يؤدي إلى فقدان الاهتمام المفاجئ بالمدرسة والحصول على درجات سيئة أو متدنية.

الشكوى من صداع متكرر وآلام في البطن

إذا تعرض الطفل للتنمر، فإنه من الطبيعي أن يكون تحت ضغط كبير، ويمكن أن يؤثر التوتر والقلق على جسمه ويسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الصداع وآلام البطن.