شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة الأزهر: تناول المضاد الحيوي دون استشارة الطبيب يُسبب الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الخطيب، مدرس مساعد الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة الأزهر، إن المضادات الحيوية يتم تناولها لعلاج العدوى الناتجة عن البكتيريا، وهذا يعني ضرورة عدم استخدام المضاد الحيوي من تلقاء نفسك لعلاج أي التهاب يحدث لك؛ لأن المضاد الحيوي لا يصلح مع العدوى الفيروسية.

وأضاف «الخطيب»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة؛ ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن معظم الآثار الجانبية المرتبطة بالمضادات الحيوية لا تُهدد الحياة، ومع ذلك في بعض الحالات يمكن أن تُسبب المضادات الحيوية آثارًا جانبية شديدة، مثل الحساسية المفرطة التي يمكن أن تسبب الوفاة في بعض الحالات.

وتابع: «يأخذ بعض الأشخاص المضادات الحيوية لإزالة الالتهابات البكتيرية، ومع ذلك قد تُسبب المضادات الحيوية آثارًا جانبية ضارة لدى بعض الأطفال، وقد تشمل الآثار الجانبية مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد تشمل أعراض مشاكل الهضم والغثيان، وعسر الهضم، والقيء وإسهال إلى جانب الانتفاخ مع الشعور بالامتلاء وفقدان الشهية، إلى جانب تشنج المعدة أو الألم.