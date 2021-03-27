شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأحماض الأمينية.. بناء العضلات وتكسير الطعام وتعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأحماض الأمينية مجموعة من المركبات العضوية مطلوبة للحياة وتستخدم لبناء البروتين فى العضلات والجلد والشعر والأعضاء والأنسجة كما أنها تعتبر مصدر للطاقة فإذا كنت شخصًا بالغًا يمكن لجسمك أن يصنع أحماض أمينية غير أساسية وشرطية ولكن لا تستطيع أجسام الأطفال إنتاج ما يكفى من الأحماض الأمينية لتلبية احتياجاتهم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع " medicinenet".





ولا يستطيع الجسم انتاج كل الأحماض الأمينية الأساسية ولذلك يجب الحصول عليها من بعض الأطعمة، حيث تشمل الأحماض الأمينية الأساسية تسعة أنواع، وهم الهيستيدين، ليسين، إيسولوسين، يسين، التربتوفان، فالين، ثريونين، ميثيونين، فينيل ألانين.

- فوائد الأحماض الأمينية:

1- بناء العضلات

2- تكسير الطعام

3- إصلاح الأنسجة

4- تحافظ على توازن النيتروجين فى الجسم

5- تنظيم الشهية

6- تنظيم ضغط الدم

7- بناء المواد الكيميائية فى الدماغ

8- تنظيم جهاز المناعة

وهناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية، حيث يمكن الحصول على ما يكفى منها عن طريق اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين، وتتوفر هذه البروتينات فى كلًا من الأطعمة النباتية والأطعمة الحيوانية، وتحتوى بعض الأطعمة على بروتينات كاملة، هذه هى الأطعمة التى تحتوى على جميع أنواع الأحماض الأمينية العشرين أو أكثر، وأطعمة أخرى تحتوى على بروتينات غير مكتملة وقد تفقد واحدًا آخر من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة.

- فيما يلى.. تشمل الأطعمة الحيوانية التى تحتوى على بروتينات كاملة أو جميع الأحماض الأمينية:

1- اللحوم الحمراء

2- الأسماك والمأكولات البحرية

3- الدجاج

4- البيض

5- اللبن

6- الجبن

7- الزبادى

8- بذور الشيا

- تشمل الأطعمة النباتية التى تحتوى على بعض الأحماض الأمينية ما يلى:

1- البقوليات

2- المكسرات

3- البذور

4- الفاصوليا

5- البقوليات

6- الفاكهة

7- الخضروات