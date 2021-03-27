شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصيب القهوة بعض الأشخاص بالنعاس والتعب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يجعل شرب القهوة بعض الناس يشعرون بالتعب أو النعاس، لكن القهوة نفسها ليست السبب، وهناك أسباب أخرى علمية وراء هذا التعب بعد شرب القهوة، في هذا التقرير نتعرف على كيف يؤثر المشروب على جسمك وما قد يكون وراء التعب والإرهاق المرتبط بالقهوة، وذلك وفقاً لموقع "healthy".

أسباب الشعور بالتعب والنعاس بعد شرب القهوةقد يتداخل الكافيين مع دورة النوم والاستيقاظ

يعتبر الكافيين الموجود في قهوتك منبهًا طبيعيًا، حيث أنه يعمل عن طريق التداخل مع الأدينوزين، وهو مادة كيميائية طبيعية تتراكم خلال النهار حتى تسبب النعاس في الليل وأثناء النوم، تنخفض المستويات مرة أخرى، فقط لبدء الدورة في اليوم التالي.

تحجب جزيئات الكافيين مواقع مستقبلات الأدينوزين، مما يوفر تصورًا مؤقتًا بأننا لسنا متعبين أو محرومين من النوم كما قد نكون عند نقطة معينة ، سيحل حجم الأدينوزين محل تأثيرات الكافيين ، وسنضطر بالتأكيد إلى النوم.

وبعبارة أخرى، فإن شرب الكثير من الكافيين قد يعني ببساطة أنك ستتعرض للانهيار بشكل أكبر لاحقًا.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى "دورة قهوة"، حيث تشرب القهوة لتبقى مستيقظًا، وتبقى مستيقظًا لوقت متأخر بفضل الكافيين، وتستيقظ مرهقًا عندما يرن المنبه ساطعًا وفي الصباح الباكر ثم كرر.

في دراسة نُشرت عام 2018 في مجلة إدارة المخاطر وسياسة الرعاية الصحية، وجد الباحثون أن الشعور بالتعب في الصباح يؤدي إلى زيادة استخدام الكافيين، وهو ما يرتبط بدوره بضعف أنماط النوم اللاحقة.

قد تحتوي قهوتك على الكثير من السكر

وجدت مراجعة لـ 31 دراسة نُشرت في 2019 في Neuroscience & Biobehavioral Reviews أن تناول الوجبات الخفيفة السكرية يمكن أن يسبب التعب في أقل من ساعة وهذا يعني أنك تتسبب في تحطم السكر وليس اندفاع السكر، وأجرى الدراسة باحثو جامعة هومبولت في ألمانيا.

قال الدكتور جرين: "إن كمية السكر الكبيرة المستهلكة - والاستجابة اللاحقة للأنسولين ونقص السكر في الدم ، أو" الانهيار "- يمكن أن تدفع الفرد إلى البحث عن جرعة أخرى سريعة من الكافيين أو السكر ثم تبدأ الدورة من جديد.

قد تصاب بالجفاف

التعب هو مجرد علامة واحدة على الجفاف نظرًا لأن القهوة مدر للبول، مما يعني أنها تجعلك تتبول، فقد يكون من الممكن شرب الكثير من القهوة والبول كثيرًا حتى تصاب بالجفاف.

وفي أغلب الأحيان ، تساهم عوامل أخرى في الخمول العام، والحقيقة هي أن القهوة لا تسبب الجفاف كما يعتقد الكثير من الناس وإذا كنت تعاني من الجفاف ، فمن الأفضل تناول كوب من الماء بدلاً من فنجان قهوة.