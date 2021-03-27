شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تأهلى طفلك نفسيا لتخطى مشكلة انفصال الأبوين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل وخلافات ومشاجرات هى الوضع الذى يعيش بداخله الطفل بعد انفصال الأبوين وقد يتعرض لمشاكل نفسية عديدة اكتئاب مزمن، وهنا لا بد من توخى الحذر ومراقبة سلوك الطفل والقرب منه حتى لا تزداد الأزمة، وحسب ما ذكره موقع rcpsych هناك بعض التصرفات التى يجب أن تفعلها مع طفلك بعد الانفصال وتصرفات أخرى ابتعد عنها وذلك لتساعده على تخطى الأزمة.

طرق تأهيل الطفل بعد انفصال الوالدين

1: تأكد من أن الأطفال يعرفون أنه لا يزال لديهم والدين يحبانهم، وسيستمرون في رعايتهم.

2: حماية أطفالهم من هموم الكبار ومسؤولياتهم.

3: توضيح أن مسؤولية ما يحدث تقع على عاتق الوالدين وليس الأطفال.

4: كن منفتحًا وتحدث لا يحتاج طفلك إلى معرفة ما يجري فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى الشعور بأنه لا بأس في طرح الأسئلة.

5: طمأنهم إلى أنهم سيظلون محبوبين ويعتني بهم كلا الوالدين.

6: خصص وقتًا لقضائه مع طفلك.

7: كن موثوقًا بشأن الترتيبات اللازمة لرؤية طفلك.

8: أظهر أنك مهتم بآراء طفلك ، لكن أوضح أن الوالدين هم المسؤولون عن القرارات.

9: استمر في الأنشطة والروتين المعتاد، مثل رؤية الأصدقاء وأفراد الأسرة الممتدة.

10: قم بإجراء أقل عدد ممكن من التغييرات، سيساعد هذا طفلك على الشعور أنه على الرغم من الصعوبات، لا يزال أحباؤهم يهتمون بهم وأن الحياة يمكن أن تكون طبيعية بشكل معقول.

أشياء لا تفعلها

1: لا تطلب من الطفل أن ينحاز إلى أحد الجانبين: "مع من تود العيش معه يا حبيبي؟"

2: سؤال طفلك عما يفعله الوالد الآخر.

3: استخدام طفلك "كسلاح" للعودة إلى شريكك السابق.

4: انتقاد شريكك السابق.

5: توقع أن يتولى طفلك دور شريكك السابق.

إذا كنت تجد صعوبة في مساعدة طفلك على التأقلم ، فقد ترغب في طلب المساعدة الخارجية. سيكون الطبيب قادرًا على تقديم الدعم والمشورة، و قد تحتاج بعض العائلات إلى مساعدة متخصصة من خدمة الصحة العقلية للأطفال والمراهقين ومع ذلك ، إذا تم التعامل معها بحساسية ، يمكن لمعظم الأطفال التكيف بشكل جيد مع ظروفهم الجديدة ولا يواجهون صعوبات على المدى الطويل.