منظمة "الصحة العالمية" تحذر من لقاحات كورونا "مزوّرة"

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد- 19" مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.



وأوضح مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة.

وطالب بعدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.