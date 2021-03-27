شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ارتداء الكمامة يقلل مخاطر إصابة العاملين فى الرعاية الصحية بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الطب المهني والبيئي التى يحررها الباحثون في مستشفيات هنري فورد بالولايات المتحدة الأمريكية، عن أن ارتداء أقنعة الوجه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقليل مخاطر إصابة العاملين في مجال الرعاية الصحية بفيروس كورونا، وفقاَ لما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس".

ومن خلال التحليل بأثر رجعي لقاعدة بيانات تحليلات قياس جودة المستشفى الداخلية التي لم تكن مرتبطة بالسجلات الطبية الإلكترونية، اكتشف الباحثون وجود علاقة بين الالتزام بارتداء الكمامات ( أقنعة الوجه) بالمستشفيات والانخفاض الكبير في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومعدلات دخول المستشفيات في جميع أنحاء ولاية ميتشيجان الأمريكية حتى أواخر مارس 2020، بدأت الحالات بين عمال الرعاية الصحية في مستشفيات هنري فورد في الانخفاض بسبب الالتزام بالكمامات.

وقال ستيفن كالكانيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة هنري فورد الطبي: "يعزز هذا البحث حقيقة أن ارتداء القناع فعال في الحد من مخاطر الإصابة بكورونا وصادق على قرارنا في وقت مبكر لتنفيذ سياسة القناع الشامل، ليس فقط لحماية أعضاء فريقنا، ولكن أيضًا لضمان قدرتهم على العناية بالمرضى."

وقد تضمنت سياسة ارتداء الأقنعة الشاملة الصادرة في 26 مارس 2020 لجميع الموظفين بالمستشفى ارتداء أقنعة جراحية وفرضت على الموظفين ارتداء قناع في العمل مع اتباع جميع معدات الحماية الشخصية الأخرى.

وأضاف ستيفن كالكانيس: "نأمل أن تستمر نتائج هذه الدراسة في تشجيع أفراد المجتمع على ارتداء قناع بما يتماشى مع توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

أقنعة الوجه