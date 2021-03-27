شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل البول يكشف الإصابة بأمراض الكلى والكبد والسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل البول هو اختبار بسيط يفحص عينة صغيرة من البول ويمكن أن يساعد في العثور على المشكلات التي تحتاج إلى علاج، بما في ذلك العدوى أو مشاكل الكلى يمكن أن يساعد أيضًا في اكتشاف الأمراض الخطيرة في المراحل المبكرة، مثل أمراض الكلى أو السكري أو أمراض الكبد، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات البول وأهميتها وكيفية إجرائها، وفقاً لموقع مؤسسة الكلى الوطنية ‏بالولايات المتحدة الأمريكية.



تحليل البول

ويمكن أن يشمل اختبار البول ثلاثة أجزاء:

الفحص البصري سيتم فحص البول لمعرفة اللون والوضوح قد يجعل الدم لون البول أحمر أو يجعله لون الشاي أو الكولا قد تجعل العدوى البول يبدو عكرًا يمكن أن يكون البول الرغوي علامة على مشاكل في الكلى.

الفحص المجهري سيتم فحص كمية صغيرة من البول تحت المجهر للتحقق من الأشياء التي لا تنتمي إلى البول الطبيعي والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء (أو خلايا القيح) والبكتيريا، أو بلورات (تتشكل من مواد كيميائية في البول وقد تكبر في النهاية وتتحول إلى حصوات في الكلى).

-اختبار مقياس العمق مقياس العمق عبارة عن عصا بلاستيكية رفيعة عليها شرائط من المواد الكيميائية يتم غمسه في البول، يتغير لون الشرائط إذا كانت المادة موجودة بمستوى أعلى من المعدل الطبيعي،



تحليل البول

تتضمن بعض الأشياء التي يمكن لفحص مقياس العمق التحقق منها ما يلي:

-الحموضة (pH) هي مقياس لكمية الحمض في البول قد يكون الرقم الهيدروجيني فوق المعدل الطبيعي علامة على وجود حصوات في الكلى أو التهابات المسالك البولية أو مشاكل في الكلى أو اضطرابات أخرى.

-البروتين هو لبنة بناء مهمة في الجسم كل شخص لديه بروتين في دمائه لكن يجب أن يكون في دمك فقط وليس في بولك. تلعب الكليتان دورًا في هذه العملية.

الكلى السليمة تزيل الفضلات والمياه الزائدة من الدم ، ولكنها تترك وراءها الأشياء التي يحتاجها جسمك ، مثل البروتين. عند إصابة الكلى ، يتسرب البروتين إلى البول يشير وجود البروتين في البول إلى تلف وحدات التصفية في الكلى بسبب أمراض الكلى.

-الجلوكوز (السكر) عادة ما يكون علامة على مرض السكري.

-تُعد خلايا الدم البيضاء (خلايا القيح) من علامات الإصابة بالعدوى.

-البيليروبين هو نفايات ناتجة عن تحلل خلايا الدم الحمراء القديمة عادة ما يتم إزالته من الدم عن طريق الكبد قد يكون وجوده في البول علامة على مرض الكبد.

-يمكن أن يكون الدم علامة على وجود عدوى أو مشكلة في الكلى أو بعض الأدوية أو حتى ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة يتطلب العثور على الدم في البول مزيدًا من الاختبارات. هذا لا يعني أن لديك مشكلة طبية خطيرة.

يمكن أن يساعد تحليل البول في اكتشاف العديد من الأمراض قبل الشعور بالأعراض يمكن أن يساعد اكتشاف المشكلة وعلاجها مبكرًا في منع تفاقم الأمراض الخطيرة.