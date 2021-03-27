رجيم لتخسيس الوزن في 5 أيام فقط

بيروت - نادين محمد - من الممكن تخسيس الوزن الزائد في 5 ايام فقط باتباع برنامج رجيم بسكويت الفطور والقهوة. لكن قبل بدء هذا النظام من الضروري التمهيد لذلك قبل 5 ايام من موعد اليوم الاول. وفي هذه الحالة يجب تناول الاطعمة الخفيفة اي التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وعلى الكثير من الالياف. ومن المهم الحد من استهلاك المأكولات الغنية بالدهون الضارة والسكريات. وبعد هذا يمكن البدء بتطبيق طريقة انقاص الوزن برجيم بسكويت الفطور والقهوة.

برنامج الرجيم

​



من الافضل عدم تطبيق برنامج انقاص الوزن برجيم بسكويت الفطور والقهوة لأكثر من 5 ايام منعاً للمعاناة من اي نقص في المكونات الغذائية.

اليوم الاول





الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من بسكويت الفطور المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، قبضة من المكسرات النيئة.

الغداء. طبق من سلطة خضار مشكلة، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من عصير فاكهة طبيعية مثل البرتقال.

العشاء. طبق متوسطة الحجم من شوربة مصنوعة من دون مواد دهنية، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع القليل من الاعشاب.

اليوم الثاني

​



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من بسكويت الفطور المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة من دون ملح.

الغداء. طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون ومن دون ملح، طبق من السلطة المشكلة مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء. بيضة مسلوقة، قطعة صغيرة من الجبن قليل الدسم، طبق من السلطة المشكلة.

اليوم الثالث

​



الفطور. كوب قهوة من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من بسكويت الفطور المصنوع من القمح الكامل، قطعة صغيرة من جبة قليلة الدسم او من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

الغداء. طبق أرضي شوكة مطهو على البخار مع ملعقتي طعام من الارز المطهو من دون زيت، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من جبة قليلة الدسم، قطعة من بسكويت مصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم الرابع

​



الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعتان متوسطتا الحجم من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، حبة من فاكهة موسمية.

العشاء. طبق من سلطة مشكلة مع رشة من الملح والقليل من زيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

اليوم الخامس

​



اقرئي أيضاً:رجيم اللحم المسلوق لحرق دهون البطن

الفطور. كوب من القهوة من دون سكر، قطعتان من بسكويت الفطور المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

الغداء. طبق من الفاصولياء المسلوقة مع رشة صغيرة جداً من الملح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، حبعة من فاكهة موسمية، طبق من السلطة المشكلة.

العشاء. طبق من الخضار المشوية، حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم مع رشة صغيرة من الملح، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

ومن اجل انقاص الوزن بسرعة من المهم تطبيق قواعد هذا الرجيم من دون مخالفة على ان تتم بعد هذا استعادة نظام حياتي وغذائي صحي.

​