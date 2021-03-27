شكرا لقرائتكم خبر عن أشخاص معرضون لخطر الإصابة بسرطان الكبد.. تعرف عليهم وأبرز طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث سرطان الكبد عندما تميل خلايا الكبد القديمة والمتضررة إلى النمو الزائد والاستمرار في التكاثر بدلاً من الموت، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من فرص الاصابه بسرطان الكبد أبرزها وجود تاريخ عائلى بالمرض والإصابة بتليف الكبد أو الاصابه بمرض السكري من النوع 2 وحتى التهاب الكبد كل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى سرطان الكبد.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك عوامل أخرى مثل السمنة وانخفاض المناعة والتدخين يمكن أن تكون السبب وراء الإصابة بسرطان الكبد، والكبد هو أكبر عضو في الجسم ويقع على الجانب الأيمن من البطن إنه مسؤول عن أداء الوظائف الحيوية مثل مساعدة جسمك على تكسير وإزالة السموم علاوة على ذلك، يسمح لك أيضًا بهضم الدهون والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة الأخرى ولكن بمجرد تشخيص إصابتك بسرطان الكبد، سيجد الكبد صعوبة في القيام بالمسؤوليات.

يحدث سرطان الكبد عندما تميل خلايا الكبد القديمة والمتضررة إلى النمو الزائد والاستمرار في التكاثر بدلاً من الموت. يمكن أن يكون سرطان الكبد أوليًا أو ثانويًا، ينشأ النوع الأساسي في الكبد بينما يمكن أن يصيب سرطان الكبد الثانوي عندما تنتقل تلك الخلايا السرطانية من أعضاء أخرى مثل الثدي أو الرئتين إلى الكبد علاوة على ذلك ، يمكن أن يدعو أيضًا إلى حالات أخرى مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وتضخم الكبد ونزيف وكدمات في العضو أعراض سرطان الكبد هي آلام البطن واليرقان والغثيان والقيء والتعب والحكة وآلام الظهر والحمى وفقدان الوزن غير المقصود.

من يمكن أن يصاب بسرطان الكبد

الأشخاص المصابون بداء السكري والتهاب الكبد، والذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكبد ، والإفراط في استهلاك الكحول الذي يؤدي إلى تليف الكبد، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، والسمنة التي يمكن أن تسهم في تليف الكبد وحتى التدخين يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

علاج سرطان الكبد

يعتمد علاج التعامل مع سرطان الكبد على نوع الورم ومرحلته وموقعه العلاج الشائع لسرطان الكبد هو العلاج الكيميائي حيث يمكن إعطاء الدواء عن طريق الفم أو الوريد لقتل الخلايا السرطانية بعد ذلك ، يمكن استخدام العلاج الإشعاعي حيث يمكن للإشعاع عالي الطاقة أن يساعد في قتل تلك الخلايا السرطانية الخيار الآخر هو الجراحة ، إذا كان الورم الخبيث صغيرًا ، فسيقوم الطبيب بإزالة الخلايا السرطانية التي تحتوي على عدد قليل من أنسجة الكبد السليمة حولها تتم زراعة الكبد عندما يتلف الكبد بالكامل يمكن استخدام العلاج بالاستئصال حيث سيختار الطبيب الحقن بالحرارة أو الليزر لقتل الخلايا السرطانية وبالمثل ، يمكن إجراء الانصمام الذي يساعد على منع وصول الدم إلى الخلايا السرطانية حتى تموت.