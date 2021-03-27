شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تعلن البدء في تصنيع أجزاء من القمر الصناعي «كيوب سات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الابداعى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا انه في اطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية، قام الدكتور محمد كساب رئيس مجمعة التصميم بوكالة الفضاء بزيارة للجامعه اطلع خلالها على الامكانيات المعملية والبحثية بها كما قام بزيارة مركز التصنيع الذكى واشاد بالامكانيات والمعدات المتطورة التي وفرتها هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) للجامعه والتى تؤهلها لتصنيع اجزاء متقدمة تصلح للتطبيقات

وأضاف الطويل أنه تم بحث قيام الجامعة بتصنيع بعض الاجزاء الخاصة بالقمر الصناعى التعليمى«الكيوب سات» بالجامعة بالشراكة مع الوكالة.

من جانبه صرح الدكتور محمد الحوفى أستاذ مساعد التصميم والتصنيع بأن فريق من كلية الهندسة بقسم الهندسة الصناعية والتصنيع سيقوم بدراسة التصميمات والإعداد لتصنيع نموذج أولى.

واوضح الدكتور أيمن محروس المنسق الأكاديمي لبرنامج الفضاء بالجامعه أن الجامعه بما يتوفر لديها من كوادر أكاديمية وفنية ومعدات متقدمة قادرة على المساهمه في هذا المشروع القومى في سبيل التقدم في توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر تنفيذا لخطة مصر الإستراتيجية 2030، وأكد ان الجامعه بالتعاون مع الوكالة بصدد التوقيع على اتفاقية ثنائية خاصة بهذا المشروع.