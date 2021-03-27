علامات نمو الرضيع من سن 3 إلى 6 أشهر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 مارس 2021 01:09 مساءً - العلامات الهامة من سن 3 إلى 7 أشهر لقد قطع طفلك شوطًا طويلاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره من المحتمل أنه الآن كائن اجتماعي للغاية يحب التواجد معكي والاستمتاع معًا، لقد تعلمت الآن ما يكفي من طرق طفلك ورسائله للرد بشكل صحيح نأمل أن تهدأ المشاكل المبكرة مثل صعوبات التغذية والبكاء التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي، اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة ليوضح لنا بعض العلامات الهامة من سن 3 إلى 6 أشهر.

العلامات الهامة من سن 3 إلى 6 أشهر

عمر الطفل

في عمر 3 أو 4 أشهر يبدأ طفلك في تكوين فكرة عن وجوده في العالم وسوف تتعرفان على بعضكما البعض سوف ينظر إلى عينيكي بسعادة وستبتسم لبعضكم البعض.

بدأ طفلك يتحكم ببعض السيطرة على جسده حتى أنه بدأ يدرك أنه جسده بالفعل.

سيقضي وقتًا في النظر بعناية إلى أيديه ويلمس أقدامه وينظر إليها كيف يبدو الأمر من الخارج وكذلك من الداخل وهذا كله مرتبط سوف يمسك بالأشياء الموجود أمامه.

وقت النوم على البطن

وقت النوم على البطن

من المهم أن يقضي طفلك بعض الوقت على بطنه على الأرض والركل بأرجله والتلويح بذراعه كما لو كان يسبح.

هذا يقوي ظهوره ويساعده على البدء في تعلم كيفية الزحف بعد فترة من الوقت قد يشعرو بالإحباط بسبب عدم قدرته على المضي قدمًا أو رفع رأسه امنحه ما دام سعيدا بذلك.

لا تتركي طفلك على بطنه عندما ينام يزيد النوم على البطن من خطر الموت المفاجئ المفاجئ للرضع .

ضعي أشياء مثيرة للاهتمام على الأرض بالقرب منه حتى يحاولوا التحرك نحوها عندما يكونو جاهز.

سيجلب طفلك كل شيء إلى فمه هذه طريقته في استكشاف شكل وملمس الأشياء استخدم الألعاب البلاستيك والمعالق البلاستيك والألعاب أي شيء ملون وناعم وصغير بما يكفي لحمله ولكن كبير جدًا بحيث لا يمكن ابتلاعه.

مهارات قيادة

الضربات الشديدة

يتدحرج من الأمام إلى الخلف في حوالي 4 إلى 6 أشهر

يمكنه رفع رأسه وصدره عندما يكون على بطنه لمدة 4 أشهر

سيرفع ويلوح بأذرعه وأرجله عندما يكون على بطنه

يبدأ في اكتشاف أن أيديه ملك له ويلعب بأصابعه في حوالي 3 إلى 4 أشهر

يمسك ويلعب بأصابعه عند الاستلقاء على ظهره في حوالي 4 إلى 5 أشهر

يمكنه حمل الأشياء لفترة قصيرة من 3 إلى 4 أشهر

يجلب الألعاب والأشياء التي يضعها فى أيده وفمه.

الضربات الشديدة على الأشياء من 3 إلى 4 أشهر ، ولكن عادة ما يخطئ

يجلس عندما تمسكه بأيديه قد يجلس بمفرده لفترة قصيرة من 5 أشهر.

مسكات للعب الأطفال في حوالي 5 أشهر

يمكنه تحمل وزنها عند الوقوف على أقدامه (لا تفعل ذلك كثيرًا فهذا لا يعني أنه مستعد للمشي)

يمسك بالشعر والنظارات وما إلى ذلك عند حمله.

أمان

غالبًا ما يتدحرج الأطفال

يمكن لطفلك الآن الإمساك بالأشياء الصغيرة ووضعها في فمه، ما يعني أنه قد يبتلعها أو يختنق بها في عمر 4 أو 5 أشهر غالبًا ما يتدحرج الأطفال ويمكن أن يتعرضوا للخطر بسرعة.

تأكدي من عدم تركه بمفرده ما لم يكن في مكان آمن.

إنذار